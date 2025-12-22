Duminică seară, Udinese a rămas în inferioritate numerică încă din minutul 7, după ce portarul Maduka Okoye a văzut cartonașul roșu în urma unui fault din postura de ultim apărător comis asupra lui Moise Kean, în afara careului.

Răzvan Sava rămâne în poarta lui Udinese. Okoye, suspendat o etapă



În locul lui Okoye a intrat între buturi Răzvan Sava, care a încasat cinci goluri în duelul cu ultima clasată Fiorentina. Mandragora, Gudmundsson, Ndour și Kean (dublă) au înscris în poarta românului, iar formația viola a obținut prima victorie din actuala stagiune.



Pentru cartonașul roșu văzut contra lui Fiorentina, Maduka Okoye a fost suspendat o etapă, astfel că Răzvan Sava este așteptat să apere poarta lui Udinese și la duelul cu Lazio, programat sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 19:00.



Sava a strâns 10 meciuri în acest sezon, 7 în Serie A și 3 în Cupa Italiei. Portarul român a încasat 17 goluri și și-a păstrat poarta intactă în două jocuri.



După 16 etape, Udinese ocupă locul 12 în Serie A; cu 21 de puncte.

Clasamentul din Serie A

