Africa de Sud, naționala la care joacă și fundașul central Siyabonga Ngezana de la FCSB, face obiectul unei cercetări disciplinare pentru că a trimis în teren un jucător suspendat în luna martie la un meci de preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, ceea ce ar putea duce la depunctare şi la punerea sub semnul întrebării a calificării la turneul final, conform Reuters.

Forul mondial de conducere a fotbalului (FIFA) a informat în această săptămână Federaţia sud-africană că a fost deschisă o procedură legată de trimiterea pe teren a mijlocaşului Teboho Mokoena în victoria cu 2-0 împotriva echipei Lesotho.

Mokoena nu ar fi trebuit să joace pentru că el deja avea două avertismente în preliminarii, fiind vorba despre o suspendare automată.

Africa de Sud și-a recunoscut eroarea



Africa de Sud a recunoscut că a făcut o eroare, dar amânarea de către FIFA a declanşării cercetărilor disciplinare a dus la mai multe luni de speculaţii în ţară că ''Bafana Bafana'' au scăpat de sancţiune, inclusiv antrenorul Hugo Broos.

Au existat de asemenea critici privind lentoarea FIFA în rezolvarea acestei chestiuni din partea altor naţionale care se luptă pentru primul loc în grupa Africii de Sud.

Regulamentul disciplinar al FIFA menţionează: ''Dacă o echipă trimite în teren un jucător care nu este eligibil să participe, din motive de suspendare, din raţiuni de probleme de înregistrare a jucătorului, de naţionalitate etc, meciul este pierdut. Rezultatul standard este 3-0, doar dacă rezultatul propriu-zis este chiar mai dezavantajos pentru echipa penalizată''.

O reducere de trei puncte ar duce Africa de Sud la acelaşi nivel de puncte cu Beninul, cu 14 puncte, în fruntea Grupei C, cu cele două echipe având câte două meciuri rămase de jucat, Nigeria şi Rwanda având trei puncte mai puţin.

Doar echipa care câştigă grupa merge automat la turneul final din America de Nord, care începe în luna iunie anul viitor. Ultimele două meciuri se dispută luna viitoare, când Africa de Sud joacă în deplasare la Zimbabwe şi pe teren propriu cu Rwanda, iar Benin va juca în deplasare cu Rwanda şi cu Nigeria.

Când s-a mai întâmplat o astfel de gafă: un alt jucător de la FCSB implicat



Nu ar fi pentru prima dată când o ţară este depunctată pentru că a trimis un jucător neeligibil în preliminariile africane pentru Cupa Mondială, scrie Agerpres.

În calificările din 2018, FIFA a dat victorie cu 3-0 pentru Algeria ca rezultat al faptului că Nigeria a trimis pe teren jucătorul Shehu Abdullahi, după ce meciul se încheiase la egalitate, 1-1.

Abdullahi nu a respectat suspendarea de un meci după ce a primit două cartonaşe galbene în preliminarii, dar Nigeria a încheiat în fruntea grupei şi s-a calificat la turneul final din Rusia.

Înaintea turneului final din Brazilia, din 2014, Insulele Capului Verde au pierdut locul din play-off după ce l-au folosit pe jucătorul Fernando Varela, care a jucat la FCSB în perioada 2013-2016, în victoria din grupă împotriva Tunisiei.

El de asemenea era suspendat, deci Tunisia a trecut de play-off.

