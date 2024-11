Fernando Varela, fundașul adus în România de FC Vaslui, în 2012, și transferat de FCSB un an mai târziu, evoluează din această vară la FC Alverca, formație din liga secundă a Portugaliei.

Fernando Varela și-a înfruntat fiul într-un meci oficial din Portugalia



Căpitan la Alverca, Fernando Varela l-a avut adversar direct în ultima etapă chiar pe fiul său, Gustavo, care joacă la Benfica B. Echipa atacantului în vârstă de 19 ani s-a impus cu 2-1 și se află pe locul 3 în liga a doua portugheză.



Fernando, dublu campion al României cu FCSB, a vorbit într-un interviu acordat pentru PRO TV despre emoțiile care l-au încercat la partida de duminică și a recunoscut că nu se aștepta să aibă parte de un astfel de meci în carieră.



"A fost greu să joc împotriva copilului meu. Am avut multe emoții. Nu voiam să îl accidentez și a fost un meci cu multe emoții. Tot timpul am stat concentrat să nu îl accidentez. Mi-a fost mai teamă pentru el decât pentru mine. Eu am experiență, știam ce voiam să fac.



Am fost fericit că băiatul meu a câștigat. A fost un meci cu multe emoții și, chiar dacă am pierdut, nu am fost foarte supărat.



Nu m-aș fi așteptat să joc împotriva lui. El a jucat înainte la PAOK, mereu am fost împreună cu el. Apoi, ne-am gândit să meargă în Portugalia, unde e competiția mai tare. Când am plecat de la PAOK m-am gândit că va fi greu să jucăm unul contra celuilalt. Eu am vrut să mă retrag anul trecut, dar mama lui mi-a spus că trebuie să jucăm unul împotriva celuilalt. Asta am făcut", a spus Fernando Varela, pentru PRO TV.