Fernando Varela și-a anunțat retragerea din fotbal la vârsta de 37 de ani. Fostul fundaș al FCSB a pus punct unei cariere de aproape două decenii, în care a câștigat nu mai puțin de 10 trofee.



S-a retras Fernando Varela!



Varela a sosit în România în 2012, când a semnat cu FC Vaslui. După un sezon remarcabil, s-a transferat la FCSB, echipă pentru care a evoluat între 2013 și 2016. În tricoul roș-albastru, fundașul central a cucerit două titluri de campion, o Cupa României și două Cupe ale Ligii.



După plecarea de la FCSB, Varela a devenit o piesă esențială la PAOK Salonic, unde a fost chiar și căpitan. În cei 6 ani petrecuți în Grecia, a câștigat un titlu național și patru Cupe ale Greciei.



În 2022 s-a întors în Portugalia, semnând cu Casa Pia, iar ultimul său sezon l-a încheiat glorios, promovând în prima ligă portugheză cu Alverca.



„Fiecare colț al terenului are o amintire: mirosul ierbii, sunetul mingii, strigătele de bucurie, îmbrățișările după goluri și legătura de neîntrerupt cu colegii. Aici am transpirat, am luptat, am zâmbit și am plâns. Fotbalul m-a format și m-a provocat. Nu e un adio, ci un pe curând. Vă mulțumesc tuturor!”, a scris fundașul pe Instagram.



Este demn de menționat faptul că Fernando Varela se mândrește cu perioada petrecută la campioana României. În videoclipul postat de fostul fundaș, primele imagini sunt cu el în tricoul roș-albastru.