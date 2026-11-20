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Padelul este noua senzație a sporturilor cu rachetă. Ascensiunea sa devine tot mai vizibilă și în România atât în rândul amatorilor, cât și în privința rezultatelor oficiale. România a surprins în calificările FIP World Cup 2026 Cu statut de outsideri, tricolorii au participat spre finalul lunii septembrie la calificările europene din Madrid pentru FIP World Cup 2026, unde au obținut niște rezultate cu mult peste așteptări. La masculin, România a înregistrat două victorii spectaculoase cu 2-1 împotriva Greciei și Cehiei, însă a fost eliminată din grupe după ce a cedat (0-3) contra Ucrainei. La feminin, naționala a ajuns până în sferturi, unde a fost învinsă cu 0-3 de Polonia (după două victorii cu 2-1, cu Georgia și Croația, și un eșec 1-2 cu Ucraina în grupe). Bogdan Bristan, padelist și antrenor secund în stafful selecționerului Rafael Moreno, a devoalat emoțiile din jurul echipei naționale și modul în care sunt aleși tricolorii înaintea partidelor. De asemenea, Bogdan a discutat deschis și despre tainele sportului cu pereți de sticlă. Cum a evoluat padelul în România? Ce diferențe sunt între padelul masculin și cel feminin? Dar între padel și tenis? Sunt doar câteva dintre întrebările la care veți găsi răspunsurile în interviul publicat de Sport.ro.

Preliminariile FIP World Cup, trăite intens de tricolori Cum s-au trăit meciurile la masculin și feminin din preliminariile FIP World Cup în interiorul echipei naționale?

Ce s-a întâmplat a fost extraordinar pentru padelul românesc. Rezultatele au fost o surpriză plăcută pentru toată lumea și la masculin, și la feminin. Ne-am bucurat foarte mult pentru fiecare victorie, rezultatele au fost peste așteptări. Noi ne-am propus să obținem o clasare cât mai bună și să nu terminăm pe ultimele locuri. Totuși, fetele au ajuns până în sferturi și voi v-ați descurcat peste așteptări!

Un moment mai special a fost la fete, când s-au calificat în sferturi. Să îți spun sincer, am beneficiat de o regulă despre care nu știam că se va aplica în situația noastră. Arbitrul ne-a întrebat de ce nu ne bucurăm, de ce nu sărbătorim, când noi eram triști. Și după când ne-a spus că ne-am calificat a venit o bucurie foarte mare, o emoție puternică. Cum au decurs lucrurile la masculin?

La masculin, am obținut în primele două meciuri victorii cu 2-1, însă în ultima zi din grupe ne-a învins Ucraina cu 3-0 și am ajuns să terminăm grupa pe locul trei și să ratăm calificarea în sferturi. Fiecare meci a fost extrem de disputat și epuizant pentru băieți. Probabil aceasta a fost explicația pentru ultima înfrângere. A fost vorba și de puțin ghinion, pentru că am fost eliminați la setaveraj. În primele două zile aveam 4-2 și am încheiat cu 4-5. Puteam să ajungem și noi în sferturi, dar ne-am bucurat pentru cele două victorii muncite. Cu Grecia am produs o mare surpriză când am câștigat, iar apoi am bătut și Cehia.

Unde crezi că s-a făcut diferența între învingători și voi?

Până la urmă și la masculin, și la feminin a câștigat Spania după o finală cu Argentina. Diferența a fost făcută de infrastructura superioară. Și ei au la fel ca noi tot două mâini și două picioare, dar contează foarte mult infrastructura și în padel, ca în orice sport. Noi suntem fericiți pentru ce am realizat și sunt încrezători pentru viitor. Diferențele dintre padelul masculin și cel feminin Din ce motive nu au existat echipe mixte în preliminariile pentru Campionatul Mondial?

Padelul mixt, fată cu băiat în echipă, nu prea poate fi competițional. Diferența este destul de mare între ritmul băieților și intensitatea fetelor. La fete vezi foarte multe schimburi lungi, elegante, mai multă tehnică. Nu zic că la bărbați nu ar fi tehnică și eleganță, dar sunt schimburi mult mai în forță, un ritm mult mai alert. Intensitatea este de cel puțin două ori peste cea a fetelor. Nu zic asta ca să spun ceva rău despre fete. E un padel spectaculos să te uiți. Înțelegi foarte mult! Un începător sau un necunoscător al padelului îți garantez că mai bine înțelege un meci de fete, loviturile lor decât să îl pui să se uite la un meci de băieți. E mult mai greu de perceput... Din cauza diferențelor de nivel din punct de vedere fizic, corect?

Exact, exact! Sunt anumite lovituri pe care nu apuci să le procesezi să vezi ce s-a întâmplat și ei deja continuă. Se tot schimbă direcția. Se iese tot mai mult afară, fiind mai multă forță. Bărbații reușesc să dea smash-uri foarte puternice de iese mingea afară din cușcă din teren și reușesc și de afară să o recupereze, să o bage înapoi pe ușă sau peste gard. În schimb, la fete sunt mult mai puține puncte de genul, dar pentru cineva începător e mult mai benefic să studieze meciul din circuitul feminin. Acolo reușești să vezi, să asimilezi mult mai bine informațiile. Înveți mai bine abecedarul padelului, cum ar veni.

Exact, chestiile de bază, deplasarea în teren, lovitura, tehnica și tacticile se observă mult mai ușor acolo. La bărbați, ți-am zis, ritmul e foarte rapid.

Imagini cu naționala României din calificările FIP World Cup 2026 / Foto: Federația de Padel din România

Modalitatea în care se face selecția la naționala României de padel Cum stau lucrurile când vine vorba de alegerea echipelor care joacă la naționala României de padel? Aveți deja stabiliți jucătorii înainte de meciuri, „titularii de drept” cum se spune în fotbal, sau există o concurență?

Aici pot să îți spun că Rafael Moreno, antrenorul principal, poate să decidă înainte de partida cu naționala respectivă. Lotul, când a fost anunțat pentru preliminarii, preselecția celor opt jucători, nu a fost stabilit oficial într-o anumită ordine. Cum ar veni, jucătorul X este numărul 1, jucătorul Y este numărul 2 și nici în materie de echipe nu s-a precizat care este echipa 1, echipa 2, echipa 3 și rezervele. Doar pentru a menține concurența sau există și un alt motiv?

Am încercat să ținem secret, pentru că alte naționale pot să studieze pe Facebook sau Instagram și pot să vadă loturile. Dacă anunțăm, ei pot să studieze și să își pregătească jucătorii din lotul lor. Nici celelalte naționale nu și-au anunțat ordinea. De asta spuneam că antrenorul Rafael Moreno poate să modifice ordinea echipelor de joc înainte de a intra pe teren. E un timp de 30 de minute sau o oră înainte de începerea partidelor. Chiar și echipa de rezervă, dacă vrea antrenorul principal, poate să joace primul meci. Deci nu este ceva bătut în cuie, prestabilit?

E în funcție și de starea jucătorilor. Tu ca antrenor principal sau eu ca antrenor secund pot să văd starea jucătorilor. Poate unul se simte mult mai în formă. Are un boost de energie, de formă. Contează foarte mult și chestiile astea. Nu ne putem baza strict pe ceea ce știm de acasă. Că poate unul e bun și sigur trebuie să joace. Poate nu se simte bine jucătorul respectiv în ziua meciului. Atunci trebuie cumva să omogenizăm, să schimbăm din echipe. Există totuși un plan general inițial pe care îl adaptați în funcție de situație?

Exact! Între noi, preparatorul fizic, antrenorul principal, antrenorii secunzi, știm cumva cum să pregătim echipele pentru joc, cum să le împerechem. Dar, ți-am zis, contează foarte mult și starea fiecăruia din timpul competiției.

Selecționerul Rafael Moreno oferind explicații Bogdan Bristan, despre evoluția padelului în România: „O ascensiune enormă” Cum a evoluat padelul în România, în ultimii ani, din punctul tău de vedere? Este un sport destul de recent la nivel de performanță...

La nivel de performanță, clar! Pot să îți zic din propria mea experiență că eu am făcut tenis de performanță undeva la vreo 13 ani. După ce am încheiat capitolul de tenis de performanță, am început să fiu antrenor de tenis. Așa e mersul. Prima dată am avut contact cu padelul prin 2017. Acum aproape 10 ani și nu mi-a plăcut. Era un mediu unde nu se juca padel pe terenul de padel. Erau foști tenismeni și noi jucam un fel de tenis pe un teren de tenis mai mic. Jucând tenis pe terenul de padel, sincer nu mi s-a părut să fie ceva wow sau interesant. Nu i-ai descoperit farmecul din prima, deci?

Da! De ce aș juca tenis pe un teren mai mic, când pot să joc tenis normal și după atât timp, obișnuit fiind pe terenul mare. Nu îmi plăcea tranziția la padel. Asta s-a schimbat însă! În 2017 am jucat padel prima dată și, după aceea, până în 2022 nu am mai jucat deloc. Deci cinci ani nu am mai jucat deloc. Și în 2022 am început să vin, să iau iar contact cu padelul, dar aici s-a schimbat foaia. Nu mai jucam padel cu jucătorii de tenis. Jucam padel cu jucătorii care știau cât de cât să joace. Foloseau sticla, foloseau unghiuri, foloseau lovituri specifice în padel. Ceea ce, într-un fel, m-a făcut să fiu cel mai slab dintre ei, că nu știam. A trebuit să te adaptezi de la tenis la padel?

Da, eu eram cu bagajul de lovituri din tenis, care nu prea mai avea nicio treabă cu ce e aici în padel. Și atunci, eu venind între ei, ei erau mult mai buni decât mine la padel și asta m-a ambiționat. Asta se întâmpla în 2022! În 2023, am fost la primul turneu, unde ne strângeam la București. Cred că erau maximum 60-70 de oameni înscriși. Hai să zic 80, iar acum sunt turnee unde constant sunt peste 250 de participanți. La doar trei ani și un pic diferență! Adică s-a triplat numărul de jucători competiționali. Inclusiv amatori, nu?

Corect! Acum nu neapărat toți cei înscriși doresc să facă performanță, dar majoritatea vin datorită competiției, vor să aibă o versiune mai bună a lor, să își demonstreze lor că pot să facă mai mult. Deci în ultimii trei ani pot să îți zic că a avut o ascensiune enormă. Sunt de trei, patru ori mai mulți sportivi, incluzându-i și pe cei amatori. În 2023, în București, cred că erau sub 10 terenuri de padel, cam șapte, opt. Acum sunt peste 100 și asta e ceva! Și discutăm doar despre Capitală!

Și aici vorbim doar de București, da. Nu mai luăm în calcul și celelalte orașe mult mai mari din țară unde s-au dezvoltat alte centre, alte terenuri de padel. Cu cât se dezvoltă mai mult, cu atât apar și jucători mai buni și atunci nivelul competițional clar o să crească. Bănuiesc că în 2027 sau în 2028 o să fim foarte puternici la nivelul de joc, pentru că românii sunt foarte buni jucători de tenis la trecerea de la juniorat la seniori. Cei care se pierd cu tenisul trebuie să facă ceva. Și atunci zic că un jucător care nu poate să facă tenis de performanță se poate reprofila la un padel.

Bogdan Bristan: „Cu multă voință și multă muncă se poate” Există o arie de selecție.

Exact! Asta depinde și de fiecare persoană în parte. Sunt unii cărora nu o să le placă, așa cum am fost eu la început. Venind din tenis, poate nu o să le placă padelul, dar, până la urmă, tot aici cred că o să se ajungă. Cei care nu mai practică tenis de performanță tot la padel vor ajunge, o să zică ei. Crezi că vom ajunge și în padel să dăm niște vârfuri ca Ilie Năstase sau Simona Halep în tenis?

Cu siguranță o să putem face și în padel treaba asta, fiindcă încă este tânăr padelul în România și sunt mulți jucători care sunt și ei foarte tineri. Vorbim de jucători de 10-11 ani, care acum trebuie formați ca să poată să ajungă la un moment dat la un nivel profesionist, de top. Momentan, clasamentul internațional este dominat, fără doar și poate, de spanioli, argentinieni. Sunt și puțini italieni printre ei, brazilieni. Cumva sunt țările și de unde s-a început mai devreme...

Exact! Sunt țările „pioniere” ale padelului. Padelul a apărut în Mexic, se știe povestea. A venit ulterior în Europa, a ajuns în Marbella și Spania clar este țara regină a padelului. E foarte greu, dar acei jucători care sunt acum în top au făcut de la trei, patru ani padel. Așa ar trebui să luăm și noi lucrurile. Nu putem să ne așteptăm acum ca un jucător de 29-30 de ani să ajungă el peste trei, patru ani în top 50 mondial. Este greu! Dar nu imposibil!

Nu este imposibil, cu multă voință și multă muncă se poate, dar este foarte, foarte greu. Mai mult aș zice că ne putem baza pe tinerii care vin din spate, care văzându-i pe cei mai în vârstă, la peste 25 de ani, poate se ambiționează și vor să tragă. Vor mai mult de la ei, să ajungă la nivelul acela și chiar să îi depășească pe cei dinaintea lor.

Diferențele dintre tenis și padel explicate Poți să ne explici cam care ar fi principalele diferențe dintre tenis și padel, ținând cont că ai experiență în ambele sporturi? Nu mă refer la nuanțe tactice, ci pentru omul obișnuit.

La nivel de amatori, aș zice clar că padelul este mult mai accesibil pentru o gamă mai variată de oameni, pentru că inclusiv spaniolii au făcut un sondaj în care au studiat undeva la 3.000 de persoane. Au cercetat de câte antrenamente ai nevoie ca să ajungi la un nivel mediu/decent în tenis și în padel. În medie, la padel ai nevoie cam de 30 de ore de antrenament, totul să fie într-un cadru organizat. La tenis era nevoie de 120 de ore de antrenament. De patru ori mai mult!

De patru ori mai mult, exact! Iar asta îl face un sport mult mai accesibil pentru orice tip de om, la orice tip de vârstă. Cunosc cazuri de oameni trecuți poate și de 60 de ani și reușesc cu brio să facă față padelului. La tenis este mult mai greu de acoperit suprafața terenului, fiind terenul mult mai mare. Într-adevăr, nici padelul nu este ușor. Sunt foarte multe schimbări de direcție, reflexe, trebuie o gândire și o mentalitate foarte bune din punct de vedere tactic. Și psihic trebuie să stai foarte bine. Contează mai mult reflexele în padel decât în tenis?

Clar da! Adversarul poate fi și la 10-20 de metri de tine, poate și mai puțin de atât și reacțiile trebuie să fie foarte rapide. În schimb, la tenis, sunt destul de rare cazurile în care ajung amândoi la fileu. Bun, nu vorbim acum de dublu. Că majoritatea oamenilor care vor să încerce tenisul, îl vor încerca la simplu. Descoperi pe parcurs că ai o înclinație mai bună spre dublu. Chiar și comparând tenisul dublu cu padelul, aș zice că tot în padel este nevoie de mai multă rapiditate și reflexe. În tenis ai siguranța că e terenul mai mare, că ai mai mult spațiu. Sticla schimbă total calculele, nu?

Corect! Aici fiind și sticla în spate, nu mai poți să te duci tu după ea. Odată ce a dat în sticlă, dacă nu ai reflexul să își schimbi direcția, mingea vine înainte și e mai complicat, părerea mea. Depinde acum de fiecare individ. Dorești să transmiți un mesaj către pasionații de sport din România sau către fanii padelului?

În primul rând, pentru pasionații de padel din România, aș dori să creștem cât mai mult comunitatea. Să avem o deschidere cât mai mare față de sport. Nu neapărat față de padel! Acum vorbind strict de padel, clar m-aș bucura să fie înclinația românilor spre padel. În general, mi-aș dori să aibă românii o înclinație mai mare spre a face sport. Ăsta ar fi un început!

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