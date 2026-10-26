Pe ce loc s-a clasat căpitanul lui Cristi Chivu în lupta pentru Balonul de Aur

Atacantul argentinian a fost singurul fotbalist din Serie A prezent pe lista scurtă de 30 de nominalizați pentru ediția cu numărul 70 a trofeului. Ceremonia de decernare are loc, în premieră, la London Palladium.

Pentru vârful grupării milaneze, aceasta a fost a cincea nominalizare la Balonul de Aur. Prin această bornă, Lautaro a devenit al treilea cel mai nominalizat jucător din istoria lui Inter, fiind depășit doar de Sandro Mazzola și Giacinto Facchetti. Cea mai bună clasare a sa rămâne locul 7, obținut în 2024, în timp ce anul trecut a încheiat pe poziția a 20-a.