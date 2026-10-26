Pe ce loc s-a clasat căpitanul lui Cristi Chivu în lupta pentru Balonul de Aur

Atacantul argentinian a fost singurul fotbalist din Serie A prezent pe lista scurtă de 30 de nominalizați pentru ediția cu numărul 70 a trofeului. Ceremonia de decernare are loc, în premieră, la London Palladium.
Pentru vârful grupării milaneze, aceasta a fost a cincea nominalizare la Balonul de Aur. Prin această bornă, Lautaro a devenit al treilea cel mai nominalizat jucător din istoria lui Inter, fiind depășit doar de Sandro Mazzola și Giacinto Facchetti. Cea mai bună clasare a sa rămâne locul 7, obținut în 2024, în timp ce anul trecut a încheiat pe poziția a 20-a.
Cifrele sezonului 2025-2026 pentru Lautaro Martínez
Prezența pe lista scurtă a venit la finalul unui sezon 2025-2026 în care și-a condus echipa din postura de căpitan spre câștigarea titlului în Serie A și a Cupei Italiei. De asemenea, argentinianul a ieșit golgheterul campionatului italian, cu 17 goluri marcate în 30 de partide. Singura dezamăgire din parcursul clubului a fost eliminarea din Liga Campionilor, produsă de Bodø/Glimt.
La nivel de echipă națională, atacantul a înscris trei goluri pentru Argentina la Campionatul Mondial, inclusiv reușita decisivă din semifinala disputată împotriva Angliei.
În prezent, Lautaro Martínez este indisponibil din cauza unei accidentări la genunchi, suferită la începutul acestei luni, iar revenirea sa pe teren este așteptată luna viitoare.