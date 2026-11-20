Portarul belgian a semnat noua înțelegere cu „Galacticii”, iar anunțul oficial din partea clubului este așteptat în următoarele zile, scrie Fabrizio Romano.

Acordul verbal fusese stabilit încă din septembrie, însă documentele au fost semnate în această săptămână. Courtois își prelungește astfel șederea pe Santiago Bernabeu cu încă un sezon, după ce contractul anterior expira în 2027.

Thibaut Courtois și-a dat acordul și semnează până în 2028

În vârstă de 34 de ani, Thibaut Courtois este cotat la 15 milioane de euro. În actuala stagiune, goalkeeperul a bifat 15 apariții în toate competițiile, a încasat 16 goluri și a încheiat patru partide fără gol primit.