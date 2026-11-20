Ispas a semnat cu Reșița, echipă care luptă pentru promovare

CSM Reșița, ocupanta locului al șaselea în Liga 2, a reușit să mai dea o lovitură pe piața transferurilor. "Roș-negrii" au semnat cu Rareș Ispas, fostul fundaș stânga de la CFR Cluj, Sepsi și Poli Iași. Fotbalistul a trecut peste o accidentare gravă și a evoluat ultima dată în iunie 2025, în barajul în urma căruia Poli Iași a retrogradat din prima ligă. Acesta a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opțiunea de prelungire pentru încă un an, și vine liber de contract, dorind să-și relanseze cariera după fractura de rotulă suferită în returul barajului de menținere/promovare dintre Metaloglobus București și Poli Iași.

În acest sezon, cărășenii au reușit să-i aducă pe Iustin Popescu (Oțelul Galați), Cristi Bărbuț (Unirea Slobozia), Erwin Bloj (FK Csikszereda), Matic Zavnik (ND Primorje), Dusan Mijic (PERSIS), Cristian Chira (Metaloglobus), Stefan Visic (Metaloglobus), Stefan Savija (Kabel Novi Sad), Lucian Buzan (CSC Șelimbăr), Franck Tchassem (CFC Argeș), Edmond Lenghel (CSC Șelimbăr), Lawal Sulaimon (Makedonikos FC), Andrei Dima (CS Afumați), Gabriel Ursu (Oțelul Galați), Mihai Boșneag (FC Augsburg U19), Ianis Droană (CS Gheorgheni), Luca Păsat (CSU Craiova II), Robert Vișan (SCM Zalău), Mihai Traia (Unirea Tășnad) și Darius Beșca (Progresul Spartac).

A câștigat două Cupe și o Supercupă ale României

Rareș Ispas (26 de ani / 178 cm) este născut la Cluj-Napoca și s-a format la academia lui CFR Cluj. La nivel de seniori a fost sub contract cu CFR Cluj (2019), CSM Reșița (2020, împrumutat), Academica Recea (2020-2021), Sepsi OSK (2021-2022, împrumututat / 2022-2023) și Poli Iași (2023-2026). Are selecții pentru naționalele U19 (3) și U21 (2) ale României.

În palmares are Cupa României (2021-2022, 2022-2023) și Supercupa României (2022). Evoluează ca fundaș stânga și este evaluat acum la 100.000 de euro (cea mai mare valoare de piață - 600.000 de euro, în iulie 2025). În perioada petrecută la Sepsi și Iași a fost numit "noul Răzvan Raț", pentru că se considera că are aceleași calități ca fostul căpitan al echipei naționale a României.