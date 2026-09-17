Goncalo Ramos (25 de ani) a fost cea mai importantă achiziție a lui AC Milan din această vară. Gruparea de e San Siro a plătit nu mai puțin de 74 de milioane de euro celor de la Paris Saint-Germain, iar portughezul a semnat un contract pe 5 sezoane.

Goncalo Ramos, atacantul de 74 de milioane de euro al lui AC Milan, făcut praf în Italia

Titular incontestabil sub comanda conaționalului Ruben Amorim, Goncalo Ramos are un start foarte complicat. A jucat în 5 meciuri până acum și a marcat un singur gol, contra celor de la Venezia, în etapa a doua. Ulterior, trei meciuri consecutive în care a fost titular, cu Juventus, Lazio, Benfica, și nici măcar un șut pe poartă, după cum scrie Gazzetta dello Sport.

Portughezul pare că a devenit deja un caz în Italia, mai multe publicații importante criticând prestațiile sale de la Milan. Cele mai dure reacții au venit joi seară, după eșecul suferit contra celor de la Benfica, în Europa League, scor 0-2.

La Republica l-a descris pe Ramos drept "o fantomă", în timp ce Sportmediaset a scris ironic că "nu ratează ocazii de a înscrie din simplul motiv că nu le are". "Dacă acesta este Ramos, atunci este o nenorocire. Un dezastru, nu produce nimic pe cont propriu și nu folosește nimănui", a scris și Pianeta Milan.

Pentru Ramos a fost un meci special cel cu Benfica, având în vedere că a înfruntat echipa la care a crescut. Înaintea jocului, atacantul lui Milan promitea că nu se va bucura în cazul în care va înscrie.

Dublu câștigător al Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain, Goncalo Ramos a avut dificultăți serioase în a-și face loc în atacul stelar al lui Luis Enrique. Din acest motiv a și plecat în această vară la AC Milan, unde are un statut total diferit.