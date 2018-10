Au trimis cerere la Liga sa nu mai fie programati seara! Motivul pentru care un club urias cere sa joace la matineu :)

Cerere neobisnuita a unui club legendar.

San Lorenzo, unul dintre cele mai importante cluburi din Argentina, a trimis o cerere oficiala catre liga argentiniana prin care cere ca echipa sa nu mai aiba meciurile de campionat programate seara.

Motivul este unul incredibil. Fanii s-au plans de-a lungul timpului ca au probleme cu hotii la orele tarzii cand ies din stadion dupa terminarea meciurilor echipei favorite. Pentru a reduce numarul jafurilor din zona stadionului Nuevo Gasometro, San Lorenzo a trimis o cerere oficiala pentru ca meciurile lor sa nu mai programate in timpul serii.

"Din cauza jafurilor suferite de fanii nostri in zona stadionului in serile in care avem meciuri, clubul cere ca echipa sa nu mai fie programata seara", se arata in comunicatul oficial al celor de la San Lorenzo.