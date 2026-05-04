Marotta i-a îngrijorat pe fanii lui Inter când a fost întrebat despre reînnoirea contractului lui Cristi Chivu

Cristi Chivu a condus-o pe Inter Milano spre un titlu istoric. 

Aflat la primul său sezon complet ca antrenor la o echipă de seniori, Cristi Chivu a reușit să devină campion cu Inter cu trei etape înainte de finalul sezonului, după ce victoria cu Parma i-a adus punctele necesare pentru ”a desface șampania”.

Giuseppe Marotta: ”Cred că o să plec înaintea lui Cristi Chivu!”

Așa cum era de așteptat, imediat după ce s-a declanșat sărbătoarea, au apărut și întrebările în legătură cu prelungirea contractului lui Cristi Chivu.

Întrebat despre acest lucru, Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, a oferit un răspuns care i-a pus pe gânduri pe suporterii nerazzurrilor. 

Cred că o să plec înaintea lui”, a spus Marotta în fața reporterilor. Chiar dacă la prima vedere poate părea o glumă, contractul lui Marotta va expira în 2027, iar conducătorul lui Inter a spus în mai multe rânduri că vrea să se dedice pe dezvoltarea sportului pentru tineri. Cert este însă că Marotta va rămâne la Inter cel puțin încă un sezon.

În privința lui Chivu, italienii de la Tutto Mercato Web susțin că românul va semna curând o prelungire a contractului până în 2028, cu opțiune de prelungire până în 2029. Salariul lui Chivu va ajunge la aproximativ 4 milioane de euro pe an, însă odată cu salariul vor crește și așteptările. 

