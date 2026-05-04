După victoria cu Parma, scor 2-0, nerazzurrii au ajuns la un avans de 12 puncte în fața lui Napoli, echipa de pe locul doi, cu doar trei runde rămase din campionat.

Fabio Capello: ”Chivu a făcut același lucru pe care l-am făcut și eu!”

Fabio Capello a vorbit despre succesul din campionat al lui Inter. Fostul mare antrenor crede că doar echipa lui Cristi Chivu ar fi putut să câștige ”cursa” cu Napoli și spune că tehnicianul român a reușit la Inter același lucru pe care el l-a reușit la AC Milan, să lucreze cu vedetele din vestiarul nerazzurrilor din punct de vedere psihologic.

”Pentru mine, ei erau singura echipă care, pe hârtie, putea concura cu Napoli la începutul sezonului. Conte a avut destule probleme de lot din cauza accidentărilor, dar să nu le uităm nici pe cele ale lui Chivu. Mai ales accidentarea lui Calhanoglu și cea a lui Dumfries: prezența olandezului pe bandă s-a simțit enorm. Cu toate acestea, am văzut o echipă care, pe termen lung, a avut o calitate și o forță superioare adversarilor.

Părea aceeași situație ca atunci când am preluat AC Milan. Și cred că el (n.r. Cristi Chivu) a făcut cu Inter același lucru pe care l-am făcut și eu: în primul rând, multă muncă psihologică. Trebuiau alungate niște 'fantome', iar el a reușit”, a spus Fabio Capello, conform TuttoMercatoWeb.

În privința fotbalistului care a făcut diferența la Inter, Capello l-a nominalizat pe argentinianul Lautaro Martinez, care, în opinia sa, a reușit să își țină coechipierii motivați chiar și atunci când era accidentat.

”Căpitanul, Lautaro. Pentru că a fost singurul jucător care a acționat cu adevărat ca un căpitan pe tot parcursul sezonului, pe teren și în vestiar. El este și a fost crucial în acest sens. A arătat mereu determinare și capacitatea de a-și inspira coechipierii, chiar și atunci când era accidentat și nu putea juca. A fost mereu acolo. A mers întotdeauna dincolo de golurile marcate și s-a remarcat prin exemplul oferit, pe teren și în afara lui”, a adăugat Capello.