Al-Nassr a primit o vizită oficială din partea comisiei antidoping, cu doar câteva zile înaintea meciului cu Al-Khulood, din etapa a 19-a a Saudi Pro League.

Potrivit presei arabe, nouă jucători ai formației din Riad au fost aleși pentru testare în timpul antrenamentului. Pe listă apar Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Marcelo Brozovic și Kingsley Coman, toți fiind supuși procedurilor standard antidoping.



Liga Arabiei Saudite a ordonat un test de dopaj pentru Cristiano Ronaldo



O pagină apropiată clubului a precizat pe rețelele sociale că vizita nu are nimic neobișnuit și face parte din controalele de rutină efectuate de Liga Arabiei Saudite, aplicate tuturor echipelor fără excepție.

