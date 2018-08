Reactia lui Cristiano Ronaldo dupa ce a castigat cursa pentru cel mai frumos gol din Champions League, marcat chiar in poarta lui Juventus

Cristiano Ronaldo a castigat cursa pentru cel mai frumos gol marcat in sezonul trecut al UEFA Champions League. Reusita sadin foarfeca, in poarta lui Buffon, a fost desemnata castigatoare.

Ronaldo a reactionat pe Twitter dupa anuntul facut de UEFA.

"Multumesc tuturor celor care m-au votat. Nu o sa uit niciodata acest moment, mai ales reactia fanilor de pe stadion", a scris portughezul.

Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW