Luka Modric si-a anuntat viitorul dupa ce a castigat trofeul FIFA Best in fata lui Cristiano Ronaldo! Ce a spus despre plecarea de la Real Madrid

Vicecampion mondial si castigator al UEFA Champions League in 2018, Luka Modric a castigat trofeul FIFA Best.

Luka Modric a castigat trofeul FIFA Best in 2018 primind 313 voturi, cu 90 peste fostul sau coleg de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Castigator in ultimii 2 ani, Ronaldo s-a transferat in aceasta vara la Juventus. Si Modric a fost curtat de Inter Milano iar mijlocasul de 32 de ani a pus punct speculatiilor dupa ce a primit trofeul.

"Sunt la cel mai bun club din lume. Vreau sa fiu aici. Nu sunt fericit, sunt super-fericit ca sunt aici, sunt linistit si vreau sa continue lucrurile asa cum au fost in ultimii 6 ani" le-a spus Modric jurnalistilor dupa gala de joi.

"Am muncit din greu pentru a reusi cat mai multe, Slava Domnului ca am ajuns in acest punct. Este cel mai bun an din cariera atat la nivel colectiv, cat si individual, asa ca ma bucur de tot ce se intampla, trebuie insa sa lucrez in continuare" a mai spus Modric.