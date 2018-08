"ESTE O RUSINE!" Oamenii lui Ronaldo au explodat dupa ce Modric a primit titlul de cel mai bun jucator al sezonului in Champions League

Luka Modric a primit ieri titlul de cel mai bun jucator al sezonului trecut de UEFA Champions League, dar oamenii lui Ronaldo nu sunt de acord cu aceasta alegere.

Ieri, la Monaco, a avut loc gala anuala UEFA. Inainte de tragerile la sorti pentru grupele Champions League, au fost oferite premile pentru cei mai bun jucatori pe fiecare post. Ronaldo a fost desemnat cel mai bun atacant din sezonul trecut de Liga, dar a pierdut titulul de jucatorul anului.

Vice-campionul mondial Luka Modric a primit premiul, iar oamenii lui Ronaldo au luat foc. Primul care a iesit la atac a fost chiar impresarul Jorge Mendez.

"Fotbalul se joaca in teren, iar acolo Cristiano este castigator. A inscris 15 goluri si a dus-o pe Real Madrid in spate castigand din nou trofeul Champions League. Este pur si simplu ridicol. O rusine!", a declarat Mendez, conform jurnalistilor de la AS.

Nici sora lui Cristiano nu s-a lasat mai prejos. Katia Aveiro a postat un instastory in care il ataca pe Modric.

"Asta este. Fiecare trage concluzia lui". A scris sora lui Cristiano pe Instagram.