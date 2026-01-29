Cele două goluri ale lui Real Madrid i-au aparținut lui Kylian Mbappe, dar nu au fost suficient ca Real Madrid să își securizeze un loc în primele opt echipe clasate și să se califice direct în optimile de finală ale competiției.

Kylian Mbappe: ”Am jucat groaznic! Dacă nu dai totul să câștigi un meci...”

După meci, Kylian Mbappe a avut un discurs dur la adresa echipei. Atacantul francez a transmis că jocul prestat de Real Madrid a fost sub orice critică, iar lucrurile trebuie să se schimbe urgent la echipa de pe ”Santiago Bernabeu”.

Chiar dacă nu are o explicație clară pentru ceea ce se întâmplă la Real Madrid, Mbappe a arătat cu degetul spre o atitudine de superficialitate existentă în vestiarul madrilenilor și către o lipsă a constanței.

”Nu am o explicație clară. Ne lipsește continuitatea în joc, este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Nu putem fi buni într-o zi și slabi în cealaltă. Nu asta face o echipă campioană. Ne doare puțin pentru că ne-am dorit să folosim luna februarie pentru a ne îmbunătăți, dar merităm poziția în care ne aflăm.

Am jucat groaznic… Apoi, pierdeam deja cu 3-2, al patrulea gol nu a mai schimbat nimic. Este jenant, dar nu schimbă nimic.

Săptămâna trecută am jucat câteva meciuri bune, dar acum nu, și avem nevoie de consistență. Ne lipsește puțin din toate. Nu voi spune că este doar o problemă de atitudine sau doar de fotbal. Cred că este o problemă generală, iar în Champions League, fiecare detaliu contează. Dacă nu dai totul ca să câștigi un meci…”, a transmis Kylian Mbappe.

