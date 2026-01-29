Euroliga de baschet își continuă spectacolul în exclusivitate pe VOYO. Meciurile în care se va da „ora exactă” în baschetul european vor putea fi urmărite aici, până în 2028.

În prima zi în care cea mai tare competiție inter-cluburi de bachet european revine pe platforma VOYO, Turcia freamătă în așteptarea duelului dintre Fenerbahce și Anadolu Efes.

Fenerbahce - Anadolu Efes, de la ora 19:45, în exclusivitate pe VOYO

Gazdele ocupă locul doi în grupă și sunt favorite la victorie, abordând meciul după trei victorii consecutive, pe când oaspeții - clasați pe locul 19, penultimul - s-au îndepărtat, valoric, de ștachetele atinse în 2021 și în 2022, când câștigau ediții consecutive ale Euroligii.

De la 21:05, liderul Hapoel Tel-Aviv vrea să își conserve poziția în clasament, într-o întâlnire cu Bayern, ocupanta poziției 15.

Olympiacos - Barcelona, capul de afiș al serii, meci între locurile 3 și 4, de la 21:15

Meciul dintre Olympiacos și Barcelona se anunță cel mai încins al serii, în Grecia anunțându-se o atmosferă incendiară în așteptarea întâlnirii dintre locurile 3 și 4.

Milano - Partizan și Valencia - Maccabi Tel-Aviv vor închide seara, de la 21:30, respectiv 21:45, în două confruntări care vor vedea pe parchet echipe înfruntate de U-BT Cluj-Napoca în anii anteriori: Partizan Belgrad, respectiv Valencia.

