Mandorlini a fost invitat la emisiunea de pe canalul de YouTube Il Genoano Atipico și Urban Zone, unde a analizat situația actuală a clubului Genoa și a avut numai cuvinte de laudă la adresa patronului român.



Tehnicianul italian a scos în evidență diferența clară dintre Șucu și tipologia clasică a patronilor din fotbalul românesc, dar fără să dea nume.



„Genoa de astăzi, văzută din perspectiva mea din România, are un președinte extraordinar. Îmi place foarte mult de Dan Șucu. Este un om cu o inteligență remarcabilă și apreciez modul în care gestionează clubul. Nu are nimic în comun cu patronii clasici din România”, a spus Mandorlini.



Fostul tehnician al CFR-ului a explicat că l-a urmărit atent pe Dan Șucu și în perioada în care conducea Rapidul și consideră că echilibrul său este un atu esențial într-un campionat dificil precum Serie A.



„Proprietatea este esențială într-un club mare. Din ce am văzut eu, Dan Șucu este un patron solid, echilibrat și foarte potent financiar. Nu caută expunerea excesivă și știe să gestioneze presiunea. Este un patron de prim nivel”, a mai declarat italianul.



„Dan Șucu este foarte diferit de patronii români”



„Genoa de astăzi, văzută din perspectiva mea din România, are un președinte extraordinar. Îmi place foarte mult de Dan Șucu, nu are nicio legătură cu tipologia patronilor din România. Este un om cu o inteligență remarcabilă și apreciez modul în care gestionează clubul. De aceea sunt foarte mulțumit de alegerea făcută cu Daniele (n.r - De Rossi). Le doresc tot binele posibil clubului și lui Daniele, care poate nu are o experiență foarte mare, dar nu este un om conflictual și pare foarte dedicat. Sunt convins că are calități, iar prima dintre ele trebuie să fie capacitatea de a salva echipa într-un campionat dificil și extrem de echilibrat, în care multe formații vor lupta până la final.



Revin la ideea de la început: în astfel de cluburi, proprietatea este esențială. Este una foarte solidă, cel puțin din ce am văzut eu și din ce am observat și în perioada în care a condus Rapid București, un club puternic și important. Este un om cu un echilibru incredibil, iar acest lucru este extrem de important și pentru Genoa.



Genoa rămâne o echipă mare și le doresc să se salveze de la retrogradare. Eu vorbesc doar despre ceea ce cunosc. În ultimul an și jumătate, lucrând în România, am avut ocazia să-i urmăresc interviurile lui Dan Șucu. Nu este genul de conducător care caută expunerea excesivă, este mereu echilibrat, într-un club important, cu o galerie dură, iar acest echilibru l-a demonstrat și la Genoa. Pot spune doar lucruri bune. Din punctul meu de vedere, este un patron de prim nivel, foarte diferit de patronii români, extrem de potent financiar și cu o inteligență aparte. Îi doresc tot binele lui și clubului Genoa. A făcut un pas important, neașteptat pentru mulți, dar este o persoană capabilă să realizeze lucruri importante pentru această societate, care are nevoie de stabilitate”, a mai spus Mandorlini.



La momentul redactării acestui articol, Genoa ocupă locul 16 în Serie A cu 20 de puncte obținute după 21 de etape. „Grifonul” se poate lăuda cu patru victorii, opt egaluri și nouă înfrângeri.



Pentru echipa patronată de Dan Șucu urmează duminică, 25 ianuarie, un meci greu pe teren propriu cu Bologna, iar cinci zile mai târziu vor face deplasarea la Roma pentru duelul cu Lazio din etapa #23.

