Centralul român a arbitrat din nou în Champions League.

Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a învins-o pe Borussia Dortmund cu 2-0 în deplasare în ultima etapă din grupa Champions League, dar nu a prins Top 8, astfel că va evolua în play-off, alături de formația germană.

Meciul, arbitrat de românul Istvan Kovacs, a fost decis pe final după golurile lui Federico Dimarco (81 - din lovitură liberă) şi Andy Diouf (90+4).

”Grande prova din Kovacs”, a titrat site-ul L'Interista, care a detaliat prestația centralului român:

”Ceea ce ar fi putut fi un meci aprins a fost bine gestionat de arbitrul român Istvan Kovacs. Nicio greșeală și decizii consecvente pe parcursul celor 90 de minute. Trei cartonașe galbene în total, două pentru Inter și unul pentru Dortmund.

Kovacs a luat deciziile corecte în prima repriză, care a fost complet corectă și fără incidente care ar fi putut cauza dificultăți arbitrului.

O a doua repriză ”agitată”, dar gestionată excelent de Kovacs

A doua repriză a fost mai agitată. Primul cartonaș galben a fost acordat în minutul 56 lui Akanji (foto), care l-a călcat pe Bensebaini: o decizie corectă a lui Kovacs, fără proteste din partea jucătorului elvețian. 

Bensebaini a fost și el avertizat mai târziu: l-a doborât pe Frattesi, care alerga singur, cu un fault din spate asupra mijlocașului italian. 

Au fost două verificări VAR pentru incidente în zona nerazzurra: prima a fost pentru un șut al lui Acerbi asupra lui Manè, un fault minor care a fost verificat rapid. 

Verificarea VAR pentru duelul Adeyemi-Sucic a durat mai mult, dar rezultatul a fost același: nu e penalty. Kovacs a lăsat corect jocul să continue în ambele situații. 

Excelent arbitraj, la nivel european, Kovacs primește aprecieri”.

"I-am respectat prea mult!" Reacția lui Niko Kovac după ce a fost învins de Cristi Chivu la Dortmund

Formația italiană a încheiat pe locul 10 și va înfrunta Bodo/Glimt sau Benfica în play-off-ul pentru optimi, în timp ce Dortmund se va duela în runda următoare cu Atalanta sau Bayer Leverkusen. Tragerea la sorți e programată vineri.

Niko Kovac, antrenorul Borussiei Dortmund, a spus după meci că echipei sale i-a lipsit mai mult curaj.

"A fost un meci dificil pentru ambele echipe. Am avut ocazia de a deschide scorul după 10 minute prin Guirassy. Dacă ne-am fi păstrat concentrarea și am fi marcat, jocul ar fi arătat diferit. 

Acum suntem în play-off, la fel ca anul trecut. Va trebui să jucăm returul în deplasare, însă dacă vrem să ajungem în optimi e nevoie să învingem indiferent de adversar.

Sentimentul meu este că am arătat prea mult respect astăzi. Da, e Inter Milano, dar și noi avem calitățile noastre", a spus Niko Kovac.

La rândul său, fundașul Nico Schlotterbeck a declarat: "Nu am verticalizat suficient și am avut prea puține ocazii clare de a marca. Nici Inter nu prea a avut, însă după acea lovitură liberă a jucat ca o echipă italiană clasică, gestionând cu calm finalul"

Clasamentul final din grupa unică (”faza ligii”) din Champions League

