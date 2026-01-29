GALERIE FOTO „Sunt surprins că nu ne filmează și la duș!” „Nole”, frustrat la Melbourne. Când se joacă semifinalele Djokovic - Sinner și Zverev - Alcaraz

„Sunt surprins că nu ne filmează și la duș!" „Nole", frustrat la Melbourne. Când se joacă semifinalele Djokovic - Sinner și Zverev - Alcaraz
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic, frustrat de o realitate dură a tenisului.

Novak Djokovic s-a pronunțat cu mare claritate despre subiectul intimității tenismenilor, o chestiune abordată de Cori Gauff și Iga Swiatek, în zilele anterioare, în cadrul Openului Australian.

După ce sportiva americană a fost filmată rupându-și racheta, pe fond nervos, după înfrângerea suferită în fața Elinei Svitolina, în sferturile de finală ale competiției de mare șlem de la Melbourne, aceasta a precizat pe rețelele sociale că „îi pasă mult și tot ce are mai bun,” mulțumindu-le celor care înțeleg acest lucru și au ales să nu o critice pentru momentul în care ea credea că nu este filmată.

Djokovic le apără pe Gauff și Swiatek, care condamnă Openul Australian pentru lipsa de intimitate oferită jucătorilor

Serena Williams a apărat-o pe Cori Gauff, transmițând că „nu e nimic greșit în a urî să pierzi,” pe când Iga Swiatek a descris problema din interior, spunând că, uneori, numărul mare de camere de filmat o face să se simtă „ca un animal” prins într-o „grădină zoologică.”

Comentând acest subiect fierbinte, Novak Djokovic s-a poziționat împotriva transformării unui turneu de tenis într-un reality show, dar crede că tendința de a produce tot mai mult conținut nu va dispărea, ci, din contră, are șanse mai mari de a deveni și mai notabilă.

„Am văzut ce s-a întâmplat cu Coco Gauff, după meci. Empatizez cu ea, știu cum se simte să rupi o rachetă, am trăit asta de câteva ori în carieră. Știu cum e să fii frustrat după meci.

Sunt de acord cu ea, că nu poți să te ascunzi nicăieri, nu poți să îți verși nervii fără ca momentul să fie prins de o cameră.

Dar trăim într-o societate în care conținutul e totul. E o discuție mai amplă de purtat. E greu pentru mine să văd tendința schimbându-se în direcția opusă, adică să scoatem din camere.

Pare că ori va continua așa, ori vor fi și mai multe camere. Sunt surprins că nu suntem filmați și când facem duș,” a declarat Novak Djokovic, într-o remarcă puternică lansată la conferința de presă, pe marginea intimității tenismenilor.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic qf ao 26
Djokovic, despre lipsa intimității: „Mi-e greu să văd lucrurile evoluând altfel. E o realitate greu de acceptat.”

„Sunt împotriva acestor lucruri și cred că ar trebui să existe o limită, un loc al nostru. Dar, din punct de vedere comercial, există mereu o cerere, cum se încălzesc jucătorii, ce spun când vorbesc cu antrenorii, cum se destind după un meci, vor să ne vadă sosind la mașină, umblând pe holuri... trebuie să ai grijă.

Țin minte că, odinioară, nu aveam atât de multe camere, iar acum avem mereu câte o pereche de ochi ațintită pe noi.

Uneori, ne-ar plăcea să ne relaxăm și să fim noi înșine, în niște momente pe care am vrea ca publicul să nu le vadă. Dar mi-e greu să văd lucrurile evoluând altfel. E o realitate greu de acceptat,” a completat Novak Djokovic, în conferința de presă organizată după meciul cu Lorenzo Musetti.

Semifinalele masculine, vineri, 30 ianuarie, de la 05:30, respectiv 10:30

Novak Djokovic îl va înfrunta pe Jannik Sinner în semifinalele Openului Australian, vineri, 30 ianuarie, de la ora 10:30.

Carlos Alcaraz și Alexander Zverev se vor duela în prima semifinală, după ora 05:30.

Cori Gauff

  • Gauff
