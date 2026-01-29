Novak Djokovic s-a pronunțat cu mare claritate despre subiectul intimității tenismenilor, o chestiune abordată de Cori Gauff și Iga Swiatek, în zilele anterioare, în cadrul Openului Australian.

După ce sportiva americană a fost filmată rupându-și racheta, pe fond nervos, după înfrângerea suferită în fața Elinei Svitolina, în sferturile de finală ale competiției de mare șlem de la Melbourne, aceasta a precizat pe rețelele sociale că „îi pasă mult și tot ce are mai bun,” mulțumindu-le celor care înțeleg acest lucru și au ales să nu o critice pentru momentul în care ea credea că nu este filmată.

Djokovic le apără pe Gauff și Swiatek, care condamnă Openul Australian pentru lipsa de intimitate oferită jucătorilor

Serena Williams a apărat-o pe Cori Gauff, transmițând că „nu e nimic greșit în a urî să pierzi,” pe când Iga Swiatek a descris problema din interior, spunând că, uneori, numărul mare de camere de filmat o face să se simtă „ca un animal” prins într-o „grădină zoologică.”

Comentând acest subiect fierbinte, Novak Djokovic s-a poziționat împotriva transformării unui turneu de tenis într-un reality show, dar crede că tendința de a produce tot mai mult conținut nu va dispărea, ci, din contră, are șanse mai mari de a deveni și mai notabilă.

„Am văzut ce s-a întâmplat cu Coco Gauff, după meci. Empatizez cu ea, știu cum se simte să rupi o rachetă, am trăit asta de câteva ori în carieră. Știu cum e să fii frustrat după meci.

Sunt de acord cu ea, că nu poți să te ascunzi nicăieri, nu poți să îți verși nervii fără ca momentul să fie prins de o cameră.

Dar trăim într-o societate în care conținutul e totul. E o discuție mai amplă de purtat. E greu pentru mine să văd tendința schimbându-se în direcția opusă, adică să scoatem din camere.

Pare că ori va continua așa, ori vor fi și mai multe camere. Sunt surprins că nu suntem filmați și când facem duș,” a declarat Novak Djokovic, într-o remarcă puternică lansată la conferința de presă, pe marginea intimității tenismenilor.