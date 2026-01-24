Inter a oferit un spectacol total pe „San Siro” în etapa a 22-a din Serie A, reușind să întoarcă soarta partidei cu Pisa, de la 0-2 la un incredibil 6-2. Deși echipa sa a marcat șase goluri prin Zielinski, Martinez, Esposito, Dimarco, Bonny și Mkhitaryan, Cristi Chivu a simțit nevoia să intervină ferm la finalul jocului pentru a-și proteja elevii de critici, venite în urma startului slab de meci.



„Am făcut lucrul corect ca abordare a partidei, apoi au intervenit adversarii și câteva greșeli. Am știut să ne păstrăm luciditatea, este meritul lor, au avut încredere. În a doua repriză poate puteam să închidem meciul mai devreme având în vedere multele ocazii create, dar luăm aceste trei puncte. Pentru prima dată în acest sezon echipa revine de la un dezavantaj dublu, lucru care trebuie subliniat. Creșterea din ultima lună și jumătate a dat roade în final”, a explicat antrenorul nerazzurrilor, citat de TMW.



„Eu sunt responsabilul și îmi asum”



Fostul căpitan al naționalei României a ținut să sublinieze faptul că fanii, care l-au contestat vehement pe Luis Henrique încă de la primele atingeri de balon, nu ar trebui să caute vinovați pentru erorile din debutul meciului.



„Când primești două palme așa, nu știi cum reacționezi, dar acesta este un grup matur care știe bine care sunt dificultățile. Cerințele mele sunt întotdeauna foarte ridicate și nu trebuie să arătăm cu degetul către unele prestații individuale, responsabilul sunt eu și îmi pun obrazul la bătaie. Băieții lucrează bine și asta se vede”, a mai spus Chivu la finalul partidei de vineri seară.

