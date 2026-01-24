Cele două echipe s-au întâlnit vineri seară, de la ora 21:45, în etapa cu numărul 22 din primul eșalon al Italiei, Serie A, pe stadionul ”Giuseppe Meazza” din Milano.



La capătul celor 90 de minute, Inter a înregistrat toate cele trei puncte după ce s-a impus cu 6-2, în contextul în care oaspeții au condus cu 2-0 după primele 23 de minute.



Chivu a intervenit după schimbarea crucială pe care a făcut-o în Inter - Pisa: ”În ciuda etichetelor, eu o să-l apăr. Așa e corect”



Cristi Chivu a schimbat decisiv în minutul 34, când l-a scos din meci pe Luis Henrique și l-a introdus pe suprafața de teren pe Federico Dimarco.



Noul intrat a reușit nu doar să balanseze meciul, dar și să aprindă flacăra ofensivă a ”nerazzurrilor”, care au bifat în cele din urmă victoria la scor de tenis.



”(n.r. De unde a venit schimbarea) Schimbarea a fost rezultatul interpretării mele tactice: pentru a ataca linia defensivă aveam nevoie de centrări de calitate, iar asta presupunea mai multă calitate pe partea stângă.



Îl apăr pe Luis Henrique pentru că este corect să o fac și pentru ceea ce a arătat, în ciuda etichetelor puse pe el. Poate mulți dintre suporterii noștri sunt influențați de ceea ce citesc și aud. Nu îi iartă nimic, iar asta nu este corect. Suporterul poate face ce vrea, dar trebuie să-l susțină, pentru că face parte din acești 25 de băieți minunați. Nu trebuie huiduit la prima greșeală.



Îmi asum responsabilitatea și în cazul lui Sommer, pentru că eu sunt cel care cere construcția cu al treilea om. Le mulțumesc și celor de la al doilea inel care au cântat pentru Sommer”, a spus Cristi Chivu, potrivit TuttoMercatoWeb.

