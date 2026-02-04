E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Asul din mânecă al lui Burleanu. Șeful FRF așteaptă decizia lui Mircea Lucescu. Cu grave probleme de sănătate, acesta ia în calcul să elibereze postul de selecționer. Sport.ro dezvăluie ce opțiune-surpriză a apărut pe lista federației pentru barajul pentru Mondiale cu Turcia.

*Răsturnare de situație, în cazul lui N'Golo Kante. Trecerea mijlocașului francez, la Fenerbahce Istanbul, a fost încurcată de o gafă monumentală a arabilor. Sport.ro prezintă finalul acestei povești, după o decizie anunțată, în mod oficial, de FIFA.

*Reghecampf, contract „faraonic“ în Africa. Pe val, la Al-Hilal Omdurman din Sudan, tehnicianul român e pe cale să fie răsplătit pentru rezultatele sale spectaculoase. Sport.ro anunță la ce salariu va ajunge „Reghe“ după parcursul său impresionant în fotbalul african.

