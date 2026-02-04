Jucătorii Ştefan Paloşi (445 ATP), Gabriel Gheţu (714 ATP), Radu Ţurcanu (667 ATP), Bogdan Pavel (131 ATP la dublu) şi Alexandru Jecan (127 ATP la dublu) alcătuiesc echipa de Cupa Davis a României pentru meciul cu Paraguay din deplasare, programat pe 6 şi 7 februarie în barajul Grupei Mondiale I.

Deplasarea în America de Sud reprezintă o provocare majoră pentru delegaţia României, atât din punct de vedere logistic, cât şi sportiv, cheltuielile ridicându-se la câteva zeci de mii de euro. De asemenea, un alt element care va influenţa desfăşurarea întâlnirii este vremea. Temperaturile din Paraguay pot ajunge şi la 40 de grade Celsius în timpul meciurilor, fiind nevoie de o adaptare rapidă din partea componenţilor echipei României.

Miza e accederea în Grupa Mondială I



România vine după un succes cu 3-1 în faţa echipei din El Salvador, obţinut la Santa Tecla, în timp ce Paraguay s-a calificat la acest baraj în urma victoriei cu 3-1 cu Pakistan, la Asuncion.

Potrivit Agerpres, în clasamentul Cupei Davis, România ocupă locul 40, în timp ce Paraguay se află pe poziţia 65.

Echipa masculină de tenis a României va întâlni Paraguay, în perioada 6-7 februarie 2026, pe arena principală din Club Internacional de Tenis din Asuncion, în barajul pentru accederea în Grupa Mondială I a Cupei Davis.

Confruntarea este una în premieră, cele două naţionale neîntâlnindu-se până acum într-o competiţie oficială.

