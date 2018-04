Directorul sportiv al Romei n-a mai suportat si a facut anuntul! De ce l-a vandut pe Salah la Liverpool cu 42 de milioane

Salah e golgheterul Europei in acest sezon, cu 43 de reusite, peste Messi si Ronaldo.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Azi, 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Mohamed Salah a devenit candidat la Balonul de Aur dupa demonstratiile din partidele cu Manchester City si Roma din Champions League.

Transferul lui Salah la Liverpool de vara trecuta a fost un adevarat chilipir, in conditiile in care englezii au platit 42 de milioane de euro pentru golgheterul Europei din acest sezon.

Inevitabil, cei de la Roma au fost intrebati de ce au renuntat asa usor la Salah dupa doua sezoane in care egipteanul a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei.

"A trebuit sa-l vindem inainte de 30 iunie pentru a satisface controlul financiar al UEFA, care a fost foarte exigent. Nu am avut alta solutie pentru ca a vrut sa mearga la Liverpool si am fost obligati sa-l vindem pentru putin mai mult de 42 de milioane de euro", a spus Monchi.

Dupa 2-5 pe Anfield, Roma spera intr-un nou miracol la returul cu Liverpool.



"Am fost morti, dar am reusit sa revenim la viata. Am intors cu Barcelona, trebuie sa incercam din nou si cu Liverpool. Pentru fanii neutri si cei ai lui Liverpool a fost un meci minunat", a mai spus Monchi.