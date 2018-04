Salah a EXPLODAT in acest sezon, dar mai are pana la Ronaldo! Cum arata clasamentul golgheterilor in Champions League

Salah a facut un meci urias cu Roma si a contribuit decisiv la victoria cu 5-2 din semifinala Champions League.

Egipteanul Mohamed Salah si brazilianul Roberto Firmino, care au reusit cate o 'dubla" pentru FC Liverpool in partida cu AS Roma (5-2), din prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, impart locul secund in clasamentul golgheterilor acestei competitii, cu cate 10 goluri, lider fiind portughezul Cristiano Ronaldo (15), care va evolua miercuri seara pentru Real Madrid in duelul de la Munchen, cu Bayern.

Gratie "dublei" de pe Anfield, realizata marti seara, Mohamed Salah a ajuns la un total de 43 de goluri inscrise in toate competitiile pentru "cormorani".

Cristiano Ronaldo, care a marcat de 120 de ori in 150 de meciuri disputate in Champions League (cu Manchester United si Real Madrid) a reusit inscrie in fiecare dintre ultimele 11 meciuri in care a evoluat in actuala editie a celei mai importante competitii continentale intercluburi.

Clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor 2017-2018:

15 goluri: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

10 goluri: Roberto Firmino (Liverpool), Salah (Liverpool)

8 goluri: Ben Yedder (FC Sevilla), Mané (Liverpool)

7 goluri: Cavani (PSG), Dzeko (AS Roma), Kane (Tottenham)

6 goluri: Messi (FC Barcelona), Neymar (PSG)

5 goluri: Aboubakar (FC Porto), Coutinho (Liverpool), Higuain (Juventus), Lewandowski (Bayern Munchen), Romelu Lukaku (Manchester United)

...

Clasamentul all time al marcatorilor din Liga Campionilor, incepand din sezonul 1992-1993 (fara tururile preliminare):

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 120 goluri

2. Lionel Messi (FC Barcelona) 100

3. Raul (+) 71

4. Ruud van Nistelrooy (+) 56

5. Karim Benzema (Real Madrid) 53

6. Thierry Henry (+) 50

7. Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy) 48

7. Andrei Sevcenko (+) 48

9. Filippo Inzaghi (+) 46

10. Robert Lewandowski (Bayern Munchen) 45

...

Jucatorii urmati de semnul (+) nu mai sunt in activitate.