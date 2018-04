Discutie intre miliardari in ziua in care Liverpool l-a luat pe Salah: "Bai, am dat prea mult!" / "Nu te mai plange, hai ca iti platesc eu pranzul"

Liverpool - AS Roma se vede in seara asta la PRO TV, de la 21:45.

43 de milioane de euro, plus bonusuri care pot duce suma totala la 50 de milioane - asta e pretul pe care Liverpool i l-a platit vara trecuta Romei in schimbul lui Mohamed Salah.

A fost cea mai tare afacere a sezonului in fotbalul european - Salah a marcat 31 de goluri in 33 de meciuri in Premier League, 9 in 12 meciuri de Champions League si tocmai a fost declarat jucatorul anului in Anglia.

James Pallota, miliardarul american care o conduce pe Roma, a dezvaluit discutia pe care a avut-o vara trecuta omologul sau de la Liverpool, si el american.

"Se tot plangea de cati bani a dat. Mi-a zis la un moment dat: <<Crezi ca am platit prea mult?>> Si i-am zis: <<Hai, lasa, iti platesc eu pranzul>>."

Pallota spune ca Salah a fost "o afacere incredibila" pentru Liverpool, dar nu regreta conditiile in care l-a dat.

"Problema era ca Salah isi dorea sa plece, iar noi eram legati la maini cumva, pentru ca intrase in ultimul an de contract. Alternativa era sa il mai tinem un an si sa il pierdem gratis."

"Si-a dorit sa revina in Anglia si sa demonstreze ca este un mare fotbalist", a spus Pallota in FourFourTwo.

Salah se intalneste cu fosta sa echipa, AS Roma, in semifinalele Champions League.

