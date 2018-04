Il mai detroneaza cineva? Salah s-a distantat din nou de Messi si Immobile in topul pentru Gheata de Aur, dar are un dezavantaj. Cum arata clasamentul

Salah a profitat de faptul ca Barcelona nu a jucat in campionat in acest weekend si s-a distantat la doua goluri de Messi in topul pentru Gheata de Aur.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Mohamed Salah, proaspat numit jucatorul sezonului in Premier League, conduce clasamentul pentru Gheata de Aur si la inceputul acestei saptamani. Egipteanul lui Liverpool are 31 de goluri marcate in Premier League, cu doua mai multe decat au Messi si Immobile in La Liga, respectiv Serie A.

Salah are, insa, un dezavantaj. El va mai juca cel mult trei etape in Premier League, in timp ce Messi mai are de disputat cinci meciuri in La Liga.

Cum arata clasamentul pentru Gheata de Aur