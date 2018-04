Incepe licitatia pentru Salah! Un nou record MONDIAL? Clubul gigant care vrea sa-l transfere in vara

Mohamed Salah e jucatorul momentului in Europa, dupa demonstratia din semifinala Ligii cu AS Roma.

Egipteanul Salah are un sezon urias, iar Liverpool e pe cale sa ajunga intr-o finala nesperata de Champions League in acest sezon. Cu dubla din partida cu Roma de pe Anfield, salah a ajuns la 43 de goluri marcate in 47 de partide in acest sezon, iar inevitabil comparatiile cu Messi incep sa apara.

Liverpool pare ca a facut afacerea secolului vara trecuta, cand l-a transferat pe egiiptean de la Roma cu 42 de milioane de euro.

Englezii se intreaba acum cat va reusi sa-l tina Liverpool pe Salah, dupa ce ultimii jucatori de top din echipa au fost vanduti in Spania. Suarez si Coutinho au ajuns la Barcelona pe sume uriase. Primul a semnat in 2014 pentru 80 de milioane de euro, in timp ce brazilianul Coutinho a ajuns in iarna pe Camp Nou pentru 160 de milioane de euro.

Acum Real Madrid il vrea pe Salah. Spaniolii au avut probleme in acest sezon, iar Florentino Perez cauta intariri. Dupa doua sezoane fara achizitii spectaculoase, madrilenii au bani de cheltuit si sunt dispusi sa doboare recordul stabilit pe Neymar cu un transfer spectaculos cum ar fi cel al lui Salah, scrie Goal.com.

Si Sane de la Manchester City e pe lista madrilenilor, mai scrie sursa citata.

"Salah e cel mai bun jucator din lume la ora actuala", spune Gerrard. Dupa performanta de ieri, cine poate sa-l contrazica?

"E interesant de vanzut ce va face Liverpool in aceasta vara. Cu siguranta vor veni cluburi mari dupa Salah. Dar acum e momentul sa se tina tare si sa refuze orice oferta daca vor sa revina un club de top in Europa", spune si fostul portar irlandez Shay Given.