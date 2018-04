LIVERPOOL - AS ROMA, DISEARA LA PRO TV // Anunt BOMBA facut de presedintele Romei inaintea meciului: "Vor sa-l transfere!" Pe cine vor englezii sa aduca dupa Salah

Liverpool este interesata de un nou jucator de la AS Roma dupa ce a dat lovitura vara trecuta cu Mohamed Salah.

Liverpool si AS Roma se infrunta in semifinalele UEFA Champions League, la 34 de ani de la momentul in care si-au disputat finala Cupei Campionilor. Starul lui Liverpool in acest sezon este Mo Salah, cumparat vara trecuta cu 45 de milioane de euro - 41 de goluri mai tarziu si Salah a fost desemnat cel mai bun jucator in acest sezon de Premier League!

Incurajati de succesul cu Salah, cei de la Liverpool mai tintesc un jucator de la AS Roma - este vorba de portarul brazilian Alisson Becker, cel pe care Roma vrea 80 de milioane de euro, suma record pentru un portar! Presedintele Romei, James Pallotta, a confirmat chiar inaintea meciului direct interesul pe care il au cei de la Liverpool pentru Alisson.

"Eu nu il voi vinde. Liverpool vrea sa-l transfere si noi avem o relatie foarte buna cu el. Sunt sigur ca vom primi oferte uriase in vara. Nu vrem sa-l vindem dar decizia va fi luata de catre Monchi si managerul echipei. Vrem sa construim viitorul Romei in jurul lui.



Nu am avut de ales cand i-am vandut pe Salah si Pjanic. Daca mi-ar fi spus ca vor sa ramana, am fi discutat si gaseam o solutie, dar Salah a vrut sa demonstreze ce poate in Premier League. Avem cateva probleme cu Fair Play-ul Financiar dar credem ca totul va fi rezolvat in curand" a declarat Pallotta pentru Sky Sport Italia.