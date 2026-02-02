Incidente grave au avut loc duminică, 1 februarie, pe stadionul „Giovanni Zini”, în timpul partidei câștigate de Inter cu 2-0. Startul reprizei secunde a fost marcat de un moment de panică, după ce o petardă aruncată din sectorul ocupat de fanii „nerazzurri” a explodat violent lângă portarul gazdelor, Emil Audero.



Goalkeeper-ul a fost vizibil afectat de suflul exploziei, ducând mâna la ureche și acuzând o stare de șoc. Jucătorii ambelor echipe, inclusiv Lautaro Martinez și Federico Dimarco, au alergat spre careul gazdelor. Cristi Chivu a intervenit la rândul său, intrând pe gazon pentru a se asigura că Audero este în regulă și încercând să calmeze spiritele în zona peluzei oaspeților.



Karma instantanee și dosar penal



Autorul gestului a plătit scump pentru actul său de huliganism. Forțele de ordine au reușit să îl identifice rapid pe cel responsabil, descoperind că acesta s-a autoaccidentat grav. În timp ce manevra materialele pirotehnice o petardă i-a explodat în mână, pierzându-și trei degete.



Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de urgență, însă autoritățile au confirmat că acesta va fi arestat imediat ce starea sa o va permite.



Deși Emil Audero avea o rană la coapsă și acuza probleme la nivelul urechilor din cauza zgomotului provocate de explozie, a dat dovadă de fair-play și a refuzat schimbarea. Decizia sa a salvat-o pe Inter de la pierderea meciului la "masa verde" cu 0-3, scrie Gazzetta dello Sport. Totuși, clubul milanez nu va scăpa de sancțiuni drastice: pe lângă o amendă consistentă, există riscul real ca peluza „Curva Nord” de pe San Siro să fie suspendată pentru una sau mai multe etape.

