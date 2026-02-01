Românul de pe banca tehnică a „nerazzurrilor” a gestionat perfect deplasarea de la Cremona, contând pentru etapa a 23-a din Serie A. Inter s-a impus grație reușitelor semnate în prima repriză de Lautaro Martinez și Piotr Zielinski, însă antrenorul român a recunoscut la final că oboseala începe să-și spună cuvântul.



„Când nu există energie, sunt multe meciuri și chiar și în rotații te chinui, rămân cu rezultatul și ceea ce a fost în prima repriză. Am forțat puțin ceea ce era planul nostru de joc: am reușit să deblocăm partida și să intrăm la pauză cu un avantaj de două goluri. În a doua parte, puțin din cauza energiei și puțin din cauza situației create, am coborât ritmul și am pierdut din luciditate. Ne gândeam să gestionăm așa și am reușit să o facem. Nu este niciodată simplu”, a spus Cristi Chivu la finalul meciului.



„Nu știi dacă ești acasă sau la hotel”



Tehnicianul a oferit un moment inedit în timpul interviului, ilustrând printr-o întâmplare personală nivelul de stres și programul infernal cu care se confruntă echipa în lupta pe mai multe fronturi.



„Consistență (n.r. - le cere jucătorilor), să înțeleagă momentele și meciurile: putem îmbunătăți mereu. Am această dorință nebună de a fi mereu competitivi, în ciuda dificultăților pe care le avem. Băieții fac lucruri frumoase, care ne permit să fim competitivi. Joi adormisem în timp ce mă uitam la Europa League, cineva a bătut la ușă și m-am speriat pentru că credeam că întârzii la o ședință. Așa se trăiește și sunt sigur că și jucătorii trăiesc la fel: nu știi dacă ești acasă sau într-un hotel. Există maturitate, ambiție și dorința de a fi competitivi”, a mai spus Chivu.



Antrenorul român a vorbit în final despre așteptările uriașe care apasă pe umerii „nerazzurilor”: „Suntem mereu sub examinare, este vorba despre Inter, adică echipa despre care toți spun că este cea mai puternică. Am încercat mereu să transmit ceva și să dau stimă de sine acestui grup, care este minunat și are toate cărțile pentru a fi competitiv. Mai este mult, ne-am pus într-o condiție frumoasă și trebuie să dăm continuitate la ceea ce am făcut până acum”.

