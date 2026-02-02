Suporterii „nerazzurrilor” se află într-un conflict deschis cu oficialii clubului, pe care îi acuză că l-au abandonat pe antrenorul român și nu au realizat transferurile necesare pentru a întări lotul. Frustrarea acumulată în tribune a degenerat duminică, în timpul succesului cu 2-0 împotriva celor de la Cremonese, meci umbrit de un incident grav provocat de galeria oaspete. O petardă aruncată din peluză a explodat periculos de aproape de portarul Emil Audero.



Chiar dacă atmosfera din jurul echipei este una explozivă, pe teren jucătorii lui Chivu își văd de treabă. Reușitele lui Lautaro Martinez (16) și Piotr Zielinski (31) din prima repriză au asigurat a 11-a partidă consecutivă fără înfrângere în campionat, punând presiune pe rivala AC Milan.



„Nu este un mesaj pentru restul ligii, este un mesaj pentru noi înșine. Mai este un drum lung de parcurs și este o divizie foarte echilibrată”, a spus Lautaro Martinez la finalul meciului.



Momente de panică pentru fostul portar al lui Inter



Dincolo de rezultat, atenția s-a îndreptat pe momentul din repriza secundă, când Emil Audero s-a prăbușit pe gazon. Portarul, care a apărat culorile lui Inter în sezonul 2023/2024, a fost la un pas să fie lovit direct de materialul pirotehnic aruncat de fanii furioși masați în spatele porții sale.



Jocul a fost întrerupt preț de câteva minute. Din fericire, Audero a suferit doar răni minore la picior și a putut continua partida, însă gestul a fost taxat dur de foștii săi colegi.



„Este ceva ce trebuie să condamni... este un lucru foarte periculos pe care nu-l poți face. Nu pot decât să-mi exprim solidaritatea cu Emil, care a fost coechipierul nostru. Să sperăm că nu se mai întâmplă”, a spus Alessandro Bastoni, fundașul lui Inter născut chiar în Cremona, la finalul meciului.

