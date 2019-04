Parca a jucat la pariuri! Gafele incredibile ale portarului de la Sampdoria! Fanilor nu le-a venit sa creada | VIDEO

Sampdoria a jucat astazi in deplasare cu Bologna si a pierdut la scor de neprezentare. Vinovat este portarul oaspetilor, Emil Audero, cel care a gafat la toate cele trei goluri incasate de echipa sa. Sampdoria este pe 9, fara vreun obiectiv pe final de sezon, iar Bologna se lupta pentru evitarea retrogradarii.

Emil Audero va deveni la finalul acestui sezon definitiv jucatorul celor de la Sampdoria pentru 20 de milioane de euro. Italianul de 22 de ani va fi cedat de Juventus.

The 3 goals scored today by Bologna in a 3-0 win against Sampdoria. The goalkeeper is called Audero, a keeper that Sampdoria will "buy" for "€20m" from Juventus at the end of the season. Any explanation to his perfomance? How could on earth this guy cost €20m... pic.twitter.com/hxI4tTN8rT