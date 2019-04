Del Piero, viata de pensionar de LUX la Hollywood. Ce decizie a luat italianul dupa retragerea din fotbal

Alessandro Del Piero, fostul mare atacant al lui Juventus si al nationalei Italiei, s-a mutat la Hollywood si traieste printre vedete.

Del Piero s-a retras din fotbal in 2014, dupa o scurta aventura in India, la Delhi Dynamos. Adevarata cariera a avut-o insa la Juventus, alaturi de care a cucerit 6 titluri in Serie A si UEFA Champions League.

Fostul atacant si-a cumparat o vila de 5.5 milioane de euro in Bel Air si s-a mutat langa vedetele de la Hollywood dupa retragere. E vecin cu Jack Nicholson, Sylvester Stallone, Jennifer Lopez si Rod Stewart si si-a deschis un restaurant in parteneriat cu un chef italian. Acolo vin des vedete precum Johnny Depp, Arnold Schwarzenegger sau Dita Von Teese, scrie Gazzetta dello Sport.

Del Piero nu putea uita nici de fotbal. Si-a deschis trei academii de juniori la Los Angeles si New York si e finantatorul unei echipe regionale, LA10 FC.



