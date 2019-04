AJAX - JUVENTUS LIVE | Gest incredibil al fanilor olandezi: i-au trezit pe jucatorii lui Juventus cu artificii aruncate in fata hotelului

Comentam impreuna toate fazele din AJAX - JUVENTUS pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

Ministrul Sportului, Bogdan Matei, vine joi, de la 10:45, la ORA EXACTA IN SPORT!

Doua dintre marile echipe din istoria fotbalului se intalnesc in sferturile UEFA Champions League - Ajax (4 trofee) si Juventus Torino (2 trofee) s-au intalnit de 2 ori in finala competitiei! In 1973 a fost 1-0 pentru Ajax, cea care castiga pentru a 3-a oara consecutiv trofeul fiind condusa de Yohann Cruyff pe teren si de Stefan Kovaci de pe banca. In 1996 a venit momentul revansei pentru Juventus, cea care s-a impus la penalty-uri cu 4-2 dupa 1-1 in timpul regulamentar.

Ajax a reusit sa o elimine in optimit pe castigatoarea competitiei din ultimii 3 ani, Real Madrid, in timp ce Juventus a intors dupa infrangerea cu 2-0 la Madrid cu Atletico, reusind sa castige pe propriul teren cu 3-0 dupa hattrick-ul lui Ronaldo.

Fanii celor de la Ajax Amsterdam le-au pregatit o surpriza neplacuta jucatorilor lui Juventus - au aprins artificii in fata hotelului Van der Valk unde se aflau cei de la Juventus in dimineata zilei de miercuri! "Bine ati venit la Amsterdam" au scris cei de la F-Side, responsabili cu primirea "calduroasa".



Revine Cristiano Ronaldo

Juventus l-a recuperat pe Cristiano Ronaldo, iar starul portughez va fi pe teren pentru meciul tur cu Ajax Amsterdam. Anuntul a fost facut chiar de Ronaldo prin intermediul unei postari pe Facebook.

Ronaldo s-a fotografiat alaturi de colegii sai in avionul care o duce pe Juventus la Amsterdam. Postarea lui Ronaldo a strans peste 6000 de comentarii in mai putin de o ora.

Cristiano Ronaldo s-a accidentat in meciul Portugaliei cu Serbia din preliminariile EURO 2020 si a fost incert pentru meciul cu Ajax din turul sferturilor UEFA Champions League. Ronaldo a lipsit la ultimele meciuri ale lui Juventus si a urmat un program draconic de recuperare pentru a putea juca in Champions League.

Echipele probabile

Ajax: Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico; van de Beek, de Jong, Schone; Ziyech, Tadic, Neres

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo