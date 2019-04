Cristiano Ronaldo, OUT! Antrenorul lui Juventus a facut anuntul inaintea meciului cu SPAL din Serie A

Cristiano Ronaldo a facut eforturi pentru a revenit pe teren contra lui Ajax in Champions League.

Ronaldo s-a recuperat la timp pentru sfertul cu Ajax din Champions League de la Amsterdam in care a si marcat.

Juventus mizeaza totul pe Champions League in acest sezon, iar antrenorul Max Allegri nu vrea sa riste nimic. Ronaldo va fi menajat in partida de campionat cu SPAL din weekend pentru ca portughezul sa fie pregatit 100% la returul de foc de marti seara.

A fost 1-1 in tur, iar torinezii au nevoie de o noua seara magica din partea lui Ronaldo pentru calificarea in semifinale. Ronaldo a marcat de trei ori contra lui Atletico in returul din Italia din optimi.

"Nu ar avea sens sa riscam maine cu Ronaldo. Si la fel ca el sunt toti jucatorii care au jucat intensiv in ultima perioada, inclusiv la echipele nationale. Dar vom avea o echipa capabila sa castige si acest meci", a spus Allegri.

Juventus are 20 de puncte in fata lui Napoli in Serie A, dupa 31 de partide.