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Daniele De Rossi, demis de la AS Roma după doar patru etape din Serie A!

Dan Șucu este printre singurii oameni de afaceri de pe continent care se poate lăuda cu două echipe în portofoliu: Rapid și Genoa. După ce în SuperLiga o duce foarte bine, patronul MobExpert are motive de bucurie și în Italia.

De Rossi, mesaj direct pentru Dan Șucu, după Genoa - Juventus 2-0

Genoa a legat a doua victorie la rând în cea mai importantă divizie din Italia. Ultimul succes a fost de-a dreptul impresionant, elevii lui Daniele De Rossi impunându-se în fața lui Juventus, scor 2-0.

La scurt timp după fluierul final, tehnicianul s-a arătat încântat de jocul prestat de echipa sa, despre care a spus că a făcut un „meci complet”. Totodată, De Rossi a ținut să îi mulțumească lui Dan Șucu. Motivul? Patronul nu l-a concediat în perioada în care „Grifonii” sufereau în Serie A.

„A fost un meci complet, cu un grad de dificultate ridicat, dar o partidă frumoasă, jucată cu suflet, atitudine și câteva execuții excelente. Suntem foarte fericiți.

Nu știu dacă este cea mai bună prestație a noastră de când am preluat-o pe Genoa, însă este o partidă reușită, care asigură continuitate rezultatelor recente.

La pauză le-am cerut băieților să nu mai repete greșelile din reprizele secunde ale meciurilor anterioare. Au intrat jucători de mare calitate și am rezolvat meciul.

La ședința tehnică am vorbit mai mult decât de obicei. Am vrut ca fotbaliștii aleși să știe că au intrat pe teren deoarece reprezentau cel mai bun „11” pentru a obține victoria, nu pentru că aș fi făcut calcule pentru meciul cu Lecce.

Încercăm mereu să luptăm pentru puncte împotriva oricărui adversar, inclusiv în fața celor mai puternice echipe. De data aceasta am învins și vreau să le mulțumesc băieților, dar și clubului, care a avut răbdare și nu m-a demis după eșecul cu Parma.

Asta nu înseamnă că acum sunt de neatins; trebuie să muncim la fel în continuare”, a declarat Daniele De Rossi, potrivit Il Secolo XIX.