Genoa a condus cu 2-0 încă din primele 15 minute după golurile marcate de Osmajic (8') și Junior Messias (15').
Genoa, succes cu emoții cu Fiorentina
Partida a fost relansată în minutul 73, când Vasquez și-a introdus mingea în propria poartă.
Radu Drăgușin (24 de ani) a fost integralist în confruntarea împotriva clubului finanțat de Dan Șucu și a fostei sale echipe.
Nota lui Radu Drăgușin după Genoa - Fiorentina 2-1
Pentru evoluția sa, stoperul naționalei României a primit nota 6,3 din partea portalului SofaScore, sub media echipei sale (7,18).
Drăgușin a avut opt contribuții defensive și un procentaj al paselor corecte de 83% (40 din 38).
Situația celor două cluburi în clasament
În urma acestui rezultat, Genoa a ajuns la patru puncte și a urcat cel puțin provizoriu pe locul 17, primul deasupra liniei de retrogradare.
Fiorentina a rămas cu patru puncte și a ajuns pe poziția a 18-a retrogradabilă, riscând să ajungă chiar pe 19.