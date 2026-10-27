GALERIE FOTO Surpriză pentru fani! Ce pregătește Dan Șucu și cine este legenda aleasă pentru noul proiect

Surpriză pentru fani! Ce pregătește Dan Șucu și cine este legenda aleasă pentru noul proiect Fotbal intern Moment extrem de important pentru Dan Șucu / Foto: Imago Images
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Genoa a lansat o nouă colecție oficială de tricouri retro, intitulată „Timeless Collection”, realizată în parteneriat cu brandul Copa și cu Fondazione Genoa 1893 ETS.

TAGS:
Genoadan sucuMarco Nappi
Din articol

Potrivit Telenord, noua linie vestimentară cuprinde cinci modele istorice și este deja disponibilă în magazinele oficiale ale clubului, dar și online. Prețurile pornesc de la 69 de euro, în funcție de model, fiecare piesă fiind livrată într-o cutie specială de tip cadou. Proiectul are ca scop valorificarea patrimoniului cultural și a identității grupării italiene, fiind gândit pentru a fi dezvoltat pe termen lung pentru colecționari.

  • Nappi
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Marco Nappi, imaginea campaniei

Pentru promovarea colecției, clubul l-a ales ca ambasador pe fostul atacant Marco Nappi, poreclit „Țânțarul”. Pe parcursul carierei sale la formația genoveză, acesta a îmbrăcat pe teren trei dintre cele cinci modele readuse acum în actualitate. Printre ele se numără și tricoul Centenarului, purtat de Nappi pe 8 septembrie 1993, într-o remiză cu Cagliari, scor 1-1, meci în care a reușit să și marcheze.

Ședința foto a fost realizată de fotograful Stefano Carloni. Alături de Marco Nappi, la campanie au participat și câțiva suporteri ai echipei, cooptați cu ajutorul Associazione Club Genoani. Fotografiile au fost făcute în zone urbane cunoscute pentru arhitectura populară din Genova, precum complexul „Lavatrici” din cartierul Pra’ și clădirea „Biscione”, situată pe înălțimile din Marassi și Quezzi.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată
Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată
ARTICOLE PE SUBIECT
150.000.000€ pentru Vinicius
150.000.000€ pentru Vinicius
Csikszereda - FC Bihor 1-2! Victorie pentru oaspeți. Alte trei meciuri se joacă astăzi în Cupa României
Csikszereda - FC Bihor 1-2! Victorie pentru oaspeți. Alte trei meciuri se joacă astăzi în Cupa României
Ciprian Marica a reacționat sincer după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur
Ciprian Marica a reacționat sincer după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur
ULTIMELE STIRI
Tsunami la CFR Cluj! Marius Șumudică: ”Plec direct! Capăt de linie, nu pot să duc așa ceva. Dau mâna cu conducerea, nu are rost”
Tsunami la CFR Cluj! Marius Șumudică: ”Plec direct! Capăt de linie, nu pot să duc așa ceva. Dau mâna cu conducerea, nu are rost”
Lovitura primită de FCSB! Jucătorul adus pe 400.000 de euro de Gigi Becali are probleme medicale
Lovitura primită de FCSB! Jucătorul adus pe 400.000 de euro de Gigi Becali are probleme medicale
Ce show! Jay-Z va susţine spectacolul din pauza meciului de la Super Bowl 2027 (LIVE pe VOYO, pe 14 februarie)
Ce show! Jay-Z va susţine spectacolul din pauza meciului de la Super Bowl 2027 (LIVE pe VOYO, pe 14 februarie)
Marius Șumudică a venit la conferința de presă și a făcut anunțul: ”Nu mă mai interesează, gata! Nu o să mă mai repet”
Marius Șumudică a venit la conferința de presă și a făcut anunțul: ”Nu mă mai interesează, gata! Nu o să mă mai repet”
Rivalii lui Harry Kane lansează teorii ale conspirației după un Balon de Aur „orchestrat”: „Ce coincidență!”
Rivalii lui Harry Kane lansează teorii ale conspirației după un Balon de Aur „orchestrat”: „Ce coincidență!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Balonul de Aur 2026 | Harry Kane e marele câștigător! Devine al cincilea englez care pune mâna pe trofeu

Balonul de Aur 2026 | Harry Kane e marele câștigător! Devine al cincilea englez care pune mâna pe trofeu

Ce gafă! Organizatorii au anunțat, din greșeală, câștigătorul Balonului de Aur chiar înainte de gală

Ce gafă! Organizatorii au anunțat, din greșeală, câștigătorul Balonului de Aur chiar înainte de gală

Așa arată clasamentul final la Balonul de Aur! Pe ce loc s-au clasat Mbappe, Yamal și Messi

Așa arată clasamentul final la Balonul de Aur! Pe ce loc s-au clasat Mbappe, Yamal și Messi

Craiova rămâne fără Al-Hamlawi: anunțul arabilor în ziua în care atacantul a împlinit 26 de ani

Craiova rămâne fără Al-Hamlawi: anunțul arabilor în ziua în care atacantul a împlinit 26 de ani

Transferurile de milioane de la FCSB! Gigi Becali le ia fața rivalelor Dinamo și Craiova: „Ucid campionatul!”

Transferurile de milioane de la FCSB! Gigi Becali le ia fața rivalelor Dinamo și Craiova: „Ucid campionatul!”

Un fost secund din Liga 1, desemnat cel mai bun antrenor din lume la gala Balonului de Aur

Un fost secund din Liga 1, desemnat cel mai bun antrenor din lume la gala Balonului de Aur



Recomandarile redactiei
Tsunami la CFR Cluj! Marius Șumudică: ”Plec direct! Capăt de linie, nu pot să duc așa ceva. Dau mâna cu conducerea, nu are rost”
Tsunami la CFR Cluj! Marius Șumudică: ”Plec direct! Capăt de linie, nu pot să duc așa ceva. Dau mâna cu conducerea, nu are rost”
Lovitura primită de FCSB! Jucătorul adus pe 400.000 de euro de Gigi Becali are probleme medicale
Lovitura primită de FCSB! Jucătorul adus pe 400.000 de euro de Gigi Becali are probleme medicale
Marius Șumudică a venit la conferința de presă și a făcut anunțul: ”Nu mă mai interesează, gata! Nu o să mă mai repet”
Marius Șumudică a venit la conferința de presă și a făcut anunțul: ”Nu mă mai interesează, gata! Nu o să mă mai repet”
Lovitură pentru Răzvan Marin, la un an și trei luni de când a ajuns în Grecia
Lovitură pentru Răzvan Marin, la un an și trei luni de când a ajuns în Grecia
Ce show! Jay-Z va susţine spectacolul din pauza meciului de la Super Bowl 2027 (LIVE pe VOYO, pe 14 februarie)
Ce show! Jay-Z va susţine spectacolul din pauza meciului de la Super Bowl 2027 (LIVE pe VOYO, pe 14 februarie)
Alte subiecte de interes
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
CITESTE SI
Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată

stirileprotv Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată

Ce pedeapsă a primit șoferița care a ucis-o în 2022 pe fetița de 4 ani ce a dat numele Legii Anastasia

stirileprotv Ce pedeapsă a primit șoferița care a ucis-o în 2022 pe fetița de 4 ani ce a dat numele Legii Anastasia

Povestea impresionantă a lui Harry Kane, de la fotbalistul ironizat pentru lipsa trofeelor la câștigătorul Balonului de Aur 2026

stirileprotv Povestea impresionantă a lui Harry Kane, de la fotbalistul ironizat pentru lipsa trofeelor la câștigătorul Balonului de Aur 2026

Cod galben de ploi în București și șapte județe. Meteorologii anunță precipitații de până la 40 l/mp și vânt puternic

stirileprotv Cod galben de ploi în București și șapte județe. Meteorologii anunță precipitații de până la 40 l/mp și vânt puternic

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!