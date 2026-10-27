Potrivit Telenord , noua linie vestimentară cuprinde cinci modele istorice și este deja disponibilă în magazinele oficiale ale clubului, dar și online. Prețurile pornesc de la 69 de euro , în funcție de model, fiecare piesă fiind livrată într-o cutie specială de tip cadou. Proiectul are ca scop valorificarea patrimoniului cultural și a identității grupării italiene, fiind gândit pentru a fi dezvoltat pe termen lung pentru colecționari.

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Marco Nappi, imaginea campaniei

Pentru promovarea colecției, clubul l-a ales ca ambasador pe fostul atacant Marco Nappi, poreclit „Țânțarul”. Pe parcursul carierei sale la formația genoveză, acesta a îmbrăcat pe teren trei dintre cele cinci modele readuse acum în actualitate. Printre ele se numără și tricoul Centenarului, purtat de Nappi pe 8 septembrie 1993, într-o remiză cu Cagliari, scor 1-1, meci în care a reușit să și marcheze.

Ședința foto a fost realizată de fotograful Stefano Carloni. Alături de Marco Nappi, la campanie au participat și câțiva suporteri ai echipei, cooptați cu ajutorul Associazione Club Genoani. Fotografiile au fost făcute în zone urbane cunoscute pentru arhitectura populară din Genova, precum complexul „Lavatrici” din cartierul Pra’ și clădirea „Biscione”, situată pe înălțimile din Marassi și Quezzi.