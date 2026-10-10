Italienii nu l-au menajat pe Radu Drăgușin după Genoa - Fiorentina! Românul, considerat printre cei mai slabi

Drăgușin a primit nota 5, printre cele mai slabe de pe teren. Ziariștii de la publicația citată l-au văzut pe internaționalul român în dificultate, comițând mai multe erori în interpretarea jocului.
Tutto Mercato Web l-a evaluat pe Radu Drăgușin
Ei au văzut și o parte bună. Au apreciat că Radu Drăgușin a jucat puțin mai bine în a doua repriză.
„Drăgușin 5 - Fostul fundaș de la Genoa se află în mare dificultate în meci: face mai multe erori în interpretarea jocului, dar se descurcă puțin mai bine în repriza secundă”, a notat tuttomercatoweb.com despre Radu Drăgușin.
Genoa, succes cu emoții cu Fiorentina
Genoa - Fiorentina, partidă contând pentru etapa a șasea din Serie A, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 2-1.
Genoa a condus cu 2-0 încă din primele 15 minute după golurile marcate de Osmajic (8') și Junior Messias (15'). Partida a fost relansată în minutul 73, când Vasquez și-a introdus mingea în propria poartă.
Radu Drăgușin (24 de ani) a fost integralist în confruntarea împotriva clubului finanțat de Dan Șucu și a fostei sale echipe.
Pentru evoluția sa, stoperul naționalei României a primit nota 6,3 din partea portalului SofaScore, sub media echipei sale (7,18). Drăgușin a avut opt contribuții defensive și un procentaj al paselor corecte de 83% (40 din 38).
Situația celor două cluburi în clasament
În urma acestui rezultat, Genoa a ajuns la patru puncte și a urcat cel puțin provizoriu pe locul 17, primul deasupra liniei de retrogradare.
Fiorentina a rămas cu patru puncte și a ajuns pe poziția a 18-a retrogradabilă, riscând să ajungă chiar pe 19.