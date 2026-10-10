Italienii nu l-au menajat pe Radu Drăgușin după Genoa - Fiorentina! Românul, considerat printre cei mai slabi

Drăgușin a primit nota 5, printre cele mai slabe de pe teren. Ziariștii de la publicația citată l-au văzut pe internaționalul român în dificultate, comițând mai multe erori în interpretarea jocului.

Tutto Mercato Web l-a evaluat pe Radu Drăgușin

Ei au văzut și o parte bună. Au apreciat că Radu Drăgușin a jucat puțin mai bine în a doua repriză.

„Drăgușin 5 - Fostul fundaș de la Genoa se află în mare dificultate în meci: face mai multe erori în interpretarea jocului, dar se descurcă puțin mai bine în repriza secundă”, a notat tuttomercatoweb.com despre Radu Drăgușin.