Pancu a spus măsurile drastice pe care le așteaptă pentru scandările rasiste: "Așa se va face liniște"

În ultimele zile, au existat scandări rasiste la FCSB - Rapid 4-1, dar și la ultimele două meciuri ale lui CFR Cluj, contra lui Dinamo și U Cluj, ținta fiind Marius Șumudică.

Daniel Pancu: "Depunctări, meciuri pierdute sau interzicerea suporterilor pentru rasism"

După FCSB - Rapid, au existat inclusiv solicitări ca formația roș-albastră să piardă la masa verde din cauza scandărilor rasiste ale suporterilor, în timp ce Marius Șumudică, la meciul cu U Cluj, și-a scos echipa de pe teren pentru câteva minute.

Daniel Pancu, antrenorul celor de la Rapid, crede că singura soluție pentru combaterea rasismului ar fi ca FRF și LPF să impună sancțiuni foarte drastice: de la interzicerea suporterilor pe stadion, până la meciuri pierdute la masa verde și depunctări.

"Momentul zero trebuia să fie mai deja pentru că se întâmplă de foarte mulți ani. Regulile sunt mult mai stricte la nivel european. Ar trebui să fie adoptate și al noi - depunctări, meciuri pierdute sau interzicerea suporterilor pe stadion. Și cred că se va face liniște după.

Eu am simțit tot timpul (n.r - scandările rasiste). Și anul trecut, la CFR, în toate deplasările a fost pentru mine la fel. Eu nu sunt în măsură. Există organe abilitate. Tot ne ascundem și spunem că pe stadion faci ce vrei tu, dar până nu se iau măsuri concrete nu are rost să ne consumăm cu astfel de lucruri. E un subiect foarte sensibil", a spus Pancu, la conferința de presă premergătoare meciului Rapid - Csikszereda, programat vineri, de la 20:30.