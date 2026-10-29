Un suporter, condamnat 7 ani de închisoare după ce l-a amenințat pe Angel Di Maria! Focuri de armă lângă reședința fostului fotbalist

Angel Di Maria este, fără doar și poate, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din secolul XXI. În ciuda popularității, cariera sa culminând în 2022, când Argentina a cucerit Campionatul Mondial, fostul atacant a fost protagonist și în episoade reprobabile.

Un suporter, condamnat 7 ani de închisoare după ce l-a amenințat pe Angel Di Maria

O pedeapsă de 7 ani şi jumătate de închisoare a fost pronunţată împotriva unui suporter „ultra” al clubului argentinian Newell's Old Boys din Rosario, pentru ameninţările aduse lui Angel di Maria în 2024, cu scopul de a-l intimida în contextul întoarcerii sale în Argentina, la sfârşitul carierei, informează AFP.

Sergio Di Vanni, în vârstă de 45 de ani, a fost condamnat de un tribunal din Rosario (nord-est) pentru că a comandat acte de intimidare îndreptate împotriva familiei jucătorului, cu scopul de a-l descuraja "să se întoarcă din străinătate pentru a juca la un club rival", potrivit hotărârii judecătoreşti la care a avut acces AFP.

Campion mondial cu Argentina, Di Maria juca la acea vreme, în martie 2024, la Benfica (POR), dar avea în vedere o revenire la clubul care l-a format, Rosario Central. Revenire care s-a concretizat în cele din urmă în 2025. Rosario Central şi Newell's Old Boys, clubul la care a jucat Messi în copilărie, sunt cele două mari cluburi şi rivale istorice din Rosario, al treilea oraş ca mărime al ţării.