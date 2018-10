De asta au platit 115 milioane! Ce record vechi de 60 de ani a egalat Ronaldo la Juventus! 

Cristiano Ronaldo s-a adaptat rapid la Juventus.

Ronaldo a fost protagonistul unei mutari soc in vara, de la Real la Juventus pentru 115 milioane de euro. Portughezul a avut un inceput greoi in Italia, fara gol marcat in partidele cu Chievo, Lazio si Parma. Apoi, Ronaldo si-a intrat in mana si a reusit o dubla cu Sassuolo, dupa care a mai marcat de cinci ori in Serie A.

Cu 7 goluri in 10 meciuri, Ronaldo a egalat un record stabilit de galezul John Charles pentru Juventus in sezonul 1957-1958.

Charles a incheiat sezonul cu 28 de reusite, dar Ronaldo spera sa-l depaseasca. Higuain, Tevez sau Inzaghi nu au avut un debut la fel de bun ca al Balonului de Aur la Torino.

Del Piero, Zlatan si Trezeguet, alti fosti mari atacanti ai "Batranei Doamne" au marcat cate 5 goluri in primele 10 meciuri.

Cristiano Ronaldo il vaneaza acum pe polonezul Krzysztof Piatek, golgheterul surpriza din Italia, cu 9 reusite.