Ioan Becali: ”Familia lui Octavian Popescu a venit la noi!”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit recent faptul că evoluțiile slabe ale lui Octavian Popescu sunt cauzate în principal de viața extrasportivă pe care fosta perlă a lui Gigi Becali o are.

Informația a fost confirmată și de impresarul Ioan Becali, care a dezvăluit că, la un moment dat, familia fotbalistului a apelat la ajutorul său pentru a scoate din locuința jucătorului o femeie cu care acesta locuia.

”Știu doar când era cu noi. A venit familia lui. Familia lui nu e de ortodocși. D-aia Gigi l-a și botezat. Dar a venit la noi să mergem noi pe Decebal, unde avea el închiriat un apartament cu o domnișoară. Ne-au cerut să o scoatem din casă. Și noi am zis că nu ne băgăm în chestiile astea.

Eu m-am băgat o singură dată în viața mea, cu Răducioiu, în 1991, cu o doamnă de nivel nu așa bun. Dar Robert (n.r. - Robert Vișan), scouterul acela pe care îl aveam, care a murit, știa toată situația și m-a anunțat pe mine. Nici Gigi nu știe prea bine. Mai primește și el informații, că nu are spioni, informatori”, a spus Ioan Becali, conform Fanatik.

850.000 de euro este cota de piață a lui Octavian Popescu, potrivit Transfermarkt.

Mihai Stoica: ”Octavian Popescu s-a anturat cu cine nu trebuia!”

Mihai Stoica se arăta dezamăgit de Octavian Popescu și spunea că fotbalistul este unicul vinovat pentru situația în care a ajuns, din cauza unui anturaj greșit.

”E treaba lui. Vrea să înțeleagă, bine. Am renunțat la vârsta asta să mă mai rog de unii să ajungă fotbaliști!

Am avut o discuție cu el, am bătut palma și și-a încălcat cuvântul. Nu că ar fi făcut ceva, dar s-a anturat cu cine nu trebuia”, spunea Mihai Stoica la începutul anului.

