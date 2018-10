Ronaldo nu-i da nicio sansa lui Messi la Balonul de Aur: "Nu cred a prinde podiumul anul asta!"

Cristiano Ronaldo a vorbit deschis despre lupta pentru Balonul de Aur de anul acesta.

Ronaldo spune ca nu e obsedat sa castige din nou Balonul de Aur, insa crede ca il merita. Ar fi al saselea din cariera si ar deveni jucatorul cu cele mai multe victorii din istorie. In prezent, Ronaldo este egal cu Messi la acest capitol, insa portughezul nu ii da sanse la podium marelui sau rival in acest an.

"Am spus-o de multe ori, nu sunt obsedat sa castig Balonul de Aur pentru a sasea oara. Si nu imi pun problema in acesti termeni. Deja stiu ca sunt unul dintre cei mai mari jucatori din istoria fotbalului. Sigur, vreau sa castig si a sasea oara. Ar minti sa spun ca nu. Si muncesc din greu pentru asta. Muncesc sa dau goluri si sa castig meciuri fara sa fie o obsesie. Cred ca merit.", a spus Ronaldo in France Football.

Rugat sa numeasca cinci adversari cu care se lupta pentru marele trofeu, Ronaldo a raspuns: "Sunt aceeasi ca de obicei, dar nu stiu daca Messi o sa mai fie pe podium de aceasta data. Asa ca spunem Salah, Modric, Griezmann, Varane si Mbappe. Francezii in general, sunt campioni mondiali.

Dar vreau sa vad daca acesti jucatori se vor mai afla in top peste 10 ani, cum am facut eu si Messi si cum continuam sa o facem. Inca acolo, pe podium, dupa mai bine de 10 ani!", a spus Ronaldo.