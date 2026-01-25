FCSB are parte de un start de vis în derby-ul suferinței cu CFR Cluj, contând pentru etapa a 23-a din Superliga României.
FCSB, început de vis cu CFR Cluj
Meciul este transmis în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro, unde puteți să găsiți cele mai importante faze ale meciului.
David Miculescu a deschis scorul rapid în minutul 2. Miculescu e reluat imparabil din interiorul careului, după ce mingea a ajuns la el cu puțină șansă.
Toma a centrat în careu, iar Bîrligea a pus presiune pe defensiva „feroviarilor”, care nu a putut să respingă convingător mingea.
FCSB, aproape de 2-0 în minutul 4
Pentru Miculescu a fost al patrulea gol în a 16-a apariție din sezonul curent al Superligii României.
FCSB putea să își dubleze avantajul în minutul 4. Căpitanul Darius Olaru a trimis în bară, la vinclu, de la marginea careului advers.
Echipele de start din FCSB - CFR Cluj
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Duarte, Pantea - Cisotti, Alhassan - Miculescu, Olaru, M. Toma - Bîrligea
- Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Dawa, Kiki, Lixandru, Politic, Radunovic, Oct. Popescu, A. Stoian, Thiam, D. Popa
- Antrenor: Elias Charalambous
- CFR Cluj (4-3-3): M. Popa - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Păun, T. Keita, Djokovic - Cordea, Aliev, Korenica
- Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Masic, Muhar, Perianu, Fică, Sfaiț, Biliboc, Slimani
- Antrenor: Daniel Pancu