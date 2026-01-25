FCSB - CFR Cluj 1-3, ACUM, pe Sport.ro | Ardelenii marchează pe bandă rulantă! Cordea și-a rănit fost echipă

FCSB are parte de un start de vis în derby-ul suferinței cu CFR Cluj, contând pentru etapa a 23-a din Superliga României.

FCSB, început de vis cu CFR Cluj

Meciul este transmis în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro, unde puteți să găsiți cele mai importante faze ale meciului.

David Miculescu a deschis scorul rapid în minutul 2. Miculescu e reluat imparabil din interiorul careului, după ce mingea a ajuns la el cu puțină șansă.

Toma a centrat în careu, iar Bîrligea a pus presiune pe defensiva „feroviarilor”, care nu a putut să respingă convingător mingea.

FCSB, aproape de 2-0 în minutul 4

Pentru Miculescu a fost al patrulea gol în a 16-a apariție din sezonul curent al Superligii României.

FCSB putea să își dubleze avantajul în minutul 4. Căpitanul Darius Olaru a trimis în bară, la vinclu, de la marginea careului advers.

Echipele de start din FCSB - CFR Cluj