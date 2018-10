"Ar fi o nebunie daca n-ar castiga el Balonul de Aur!" Un coechipier de la Juve sare sa-l sustina pe Cristiano Ronaldo! "Dovada sta in ultimul El Clasico"

Un coleg de la Juve considera ca portughezul Cristiano Ronaldo trebuie sa castige Balonul de Aur.

Castigatorul Balonului de Aur va fi anuntat in decembrie, iar principalii favoriti sunt considerati Cristiano Ronaldo, Lionel Messi si Luka Modric.

Fundasul dreapta si starul in devenire al lui Juventus, Joao Cancelo, il sustine pe coechipierul sau, Cristiano Ronaldo in lupta pentru aceasta distinctie.

"Ma antrenez in fiecare zi cu Cristiano Ronaldo si pana acum el a castigat cinci editii ale Balonului de Aur. Daca Cristiano nu castiga anul acesta, este cu adevarat incredibil. El este cel mai bun dintre candidati si sezonul trecut el a fost mai decisiv decat oricare alt jucator", a spus Cancelo, potrivit Sky Italia.

"Cristiano a castigat Champions League ca un protagonist absolut, marcand 15 goluri. Atunci cand joaca pentru o echipa, echipa devine cea mai buna. Dovada sta in ultimul rezultat din El Clasico. Barcelona fara Lionel Messi a castigat cu 5-1, Real Madrid fara Cristiano Ronaldo a pierdut cu 1-5. Aici este diferenta", e de parere Joao Cancelo.

Cristiano Ronaldo a marcat 35 de goluri in 34 de meciuri la echipa de club pana acum in 2018, in timp ce Lionel Messi a inscris de 38 de ori in 40 de aparitii.