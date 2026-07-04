Vlad Chiricheș, David Kiki, Daniel Graovac, Mamadou Thiam Baba Alhassan, Alexandru Maxim și Lukas Zima au rămas fără contract, în timp ce Ionuț Cercel și Alexandru Pantea au fost trimiși sub formă de împrumut.

Lixandru ar putea fi protagonistul unui transfer în străinătate în următoarea perioadă. Gigi Becali a recunoscut că se poartă discuții pentru o mutare și s-a arătat dispus să-l lase pe acesta să plece pentru o sumă de peste 500.000 de euro.

Mihai Lixandru ar putea prinde un transfer în Elveția

Dorit de mai multe echipe din Europa, dar și din Arabia Saudită, Lixandru are șanse bune de a ajunge în campionatul Elveției, notează publicația germană kicker.de. Acolo este dorit de campioana Thun, dar și de Luzern, formație care a câștigat play-out-ul în sezonul precedent.

Evident, un transfer la Thun ar ptuea fi mai tentant pentru Lixandru, ținând cont că se poate bate la obiective mari, dar și la accederea în cupele europene.

”Pe lângă Thun și Luzern, se spune că și clubul belgian Anderlecht, dar și echipa din Serie B Virtus Entella, sunt interesate de internaționalul român. Thun și Luzern au, în prezent, cele mai mari șanse de a realiza transferul, dar deocamdată nu au fost primite oferte concrete”, au scris germanii, care l-au citat pe jurnalistul Lorenzo Lepore.

Cotat la 900.000 de euro de site-urile de specialitate, Mihai Lixandru a bifat 108 apariții în toate competițiile la FCSB, și-a trecut în cont șase reușite și, pe deasupra, a oferit și patru pase decisive.

Mihai Lixandru, crescut la FCSB

Lixandru (25 de ani), folosit ca mijlocaș defensiv sau fundaș central, a crescut la FCSB și a fost împrumutat la formații precum Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș sau CS Mioveni. În 2023 a revenit la formația bucureșteană, unde a devenit jucător de bază și a cucerit patru trofee: două titluri în Superliga și două Supercupe ale României.

În sezonul trecut, Mihai Lixandru a jucat în 45 de meciuri pentru FCSB. Mijlocașul a marcat 4 goluri și a reușit 3 pase decisive.